Piłka nożna. Słaba forma Portowców trwa...

W drugiej połowie goście byli zdecydowanie lepsi i mogli nawet wygrać. Z taką grą Pogoń Szczecin chyba będzie walczyć o utrzymanie. Jedynego gola dla Portowców zdobył z rzutu wolnego w 37. minucie Sam Greenwood. Wyrównał były piłkarz Pogoni - Rafał Kurzawa (83.minuta), który wszedł z ławki rezerwowych w drugiej połowie. Widzów na stadionie było tylko nieco ponad 10 tysięcy. Widać, że słaba forma piłkarzy ma wpływ na frekwencję.

Pogoń Szczecin znów bez zwycięstwa. I to z ostatnią drużyną w ekstraklasie. Portowcy ledwie zremisowali z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 1:1 (1:0).

Komentarze

carpe diem 2026-02-08 15:21:14 Fatalny kalendarz Pogoni. Gra w Szczecinie aż trzy mecze w lutym. To straty finansowe klubu i fatalne warunki dla kibiców: niska temperatura, epidemia grypy itd. Terminarz losowany jest w czerwcu. Niektóre kluby np. grające w pucharach proszą o więcej meczów u siebie w lecie. Informatycy to uwzględniają i później inni tacy jak Pogoń tracą. Jeden mecz u siebie we wrześniu przy pięknej pogodzie i trzy w lutym. Dobrze chociaż, że nie o godz. 20:30. Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.

carpe diem 2026-02-08 15:14:12 Pogoń nie istniała, szczególnie w 2 połowie. Termalica powinna wygrać mecz. Tylko jedna okazja Portowców w 74 min, gdy po znakomitym zagraniu Angielskiego Grosicki zmarnował "setkę". Pogoń to obecnie najsłabsza drużyna w Ekstraklasie. Brak szybkości, brak celnych strzałów, brak zagrań z pierwszej piłki, brak pomysłu na grę. Dramat. Potrzebny jest wysokiej klasy pomocnik, dobrze dryblujący. Alex musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Okienko transferowe otwarte do 25 lutego. Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.

kurier codzienny 2026-02-08 15:00:31 ten remis jest sukcesem portowców ,byli gorsi .termika mogła sę nakarmić 3 pkt ale dzięki szczęściu portowców zachowaliśmy remis.Skoro piłkarze z dółu tabeli tak dobrze zarabiają jak w Pogoni, to ile zarabia środek tabeli. Dlaczego piłkarze Pogoni lubią gubić piłkę albo podawać piłkę na 40 m od swojej bramki Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.

jawdar 2026-02-08 14:53:40 nędza nędza i jeszcze raz nędza !!! Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.

Kibic2 2026-02-08 14:41:57 Tragedia. Jest gorzej niż było. Dziennikarz się myli, że Pogoń będzie chyba walczyć o utrzymanie. Nie chyba a napewno. Jedyne sukcesy to wyprzedaż piłkarzy bo transfery chybione.Szumny transfer Mendego i od pół roku gość nie gra a kasa idzie. Trener mówi, że Pogoń ma więcej jakości i będzie więcej strzelać bramek od Niecieczy. On po prostu nie zna swojej drużyny. Po co miasto dało 4.5 mln? Ale reklama miasta. Trzeba jeszcze wydzierżawić stadion bardziej korzystnie dla drużyny. Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.

kowboj 2026-02-08 14:39:35 Szmaciarze, nic się nie stało, tylko do klasy niżej się zleciało. 10 tyś. naiwniaków zapłaciło za bilety, by Grosicki otrzymał 200 tys. pensji. A mówią, że naiwnych nie sieją... Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.