Piłka nożna. Porażka Flota i... problemy w innych klubach

Fot. Piotr ZGRAJA/Flota/Facebook

Piłkarze III-ligowej Floty Świnoujście, w zaległym, bardzo dramatycznym meczu obfitującym w zwroty akcji, ulegli Noteci Czarnków 2:4 (2:2); 1:0 Hubert Turski (7), 1:1 Hubert Szulc (15), 2:1 Kacper Kasperowicz (19), 2:2 Arkadiusz Kaczmarek (37), 2:3 Klaudiusz Milachowski (79), 2:4 Hubert Szulc (82). Był to pierwszy w tym roku mecz Wyspiarzy na stadionie przy ul. Matejki, bo wcześniejsze spotkania rozgrywano na Warszowie.

* * *

Zarząd GKS-u Jastrzębie poinformował, że w związku z trudną sytuacją klubu podjęto decyzję o wycofaniu drużyny seniorskiej z rozgrywek piłkarskiej II ligi oraz zespołu rezerw z V ligi.

* * *

Ekstraklasowa Arka gdynia poinformowała, że trener piłkarzy Dawid Szwarga odchodzi z klubu, a najbliższe treningi poprowadzi jego asystent Tomasz Włodarek.

(mij)

