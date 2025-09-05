Piłka nożna. Polska zremisowała na wyjeździe z Holandią 1:1

Fot. PAP/Leszek Szymański

Polska zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1 (0:1) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Gospodarze prowadzili od 28. minuty po trafieniu Denzela Dumfriesa, a w 80. wyrównał pięknym strzałem Matty Cash. W roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutował Jan Urban.

Bramka: dla Holandii - Denzel Dumfries (28-głową); dla Polski - Matty Cash (80).

Sędzia: Simone Sozza (Włochy). Widzów 40 904.

Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke (87. Stefan De Vrij), Virgil van Dijk, Micky van de Ven - Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders (83. Justin Kluivert), Frenkie de Jong (83. Quinten Timber) - Xavi Simons (79. Donyell Malen), Memphis Depay (78. Wout Weghorst), Cody Gakpo.

Polska: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski (83. Tomasz Kedziora), Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański (71. Kamil Grosicki), Piotr Zieliński (71. Bartosz Kapustka), Nicola Zalewski (71. Paweł Wszołek) - Robert Lewandowski (63. Karol Świderski).

Urban pełni funkcję od połowy lipca. Zastąpił Michała Probierza, który złożył rezygnację 12 czerwca, dwa dni po porażce na wyjeździe z Finlandią 1:2.

W czerwcowym zgrupowaniu kadry nie brał udziału Robert Lewandowski. Ówczesny selekcjoner odebrał mu opaskę kapitana, a w odpowiedzi napastnik Barcelony zapowiedział, że więcej w reprezentacji pod wodzą Probierza nie zagra. Teraz, już po zmianie szkoleniowca, wrócił do kadry i ponownie jest kapitanem.

W czwartek wystąpił w reprezentacji po raz 159., a ważny jubileusz miał Piotr Zieliński, który zaliczył setny występ. Natomiast 70. raz koszulkę z orzełkiem na piersi założył Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.

Urban postanowił też dać szansę debiutantowi - 27-letniemu obrońcy włoskiej Spezii Przemysławowi Wiśniewskiemu, z którym pracował w przeszłości w Górniku Zabrze.

„Pomarańczowi” przystąpili do udziału w kwalifikacjach dopiero w czerwcu, ponieważ w marcu uczestniczyli jeszcze w ćwierćfinałach Ligi Narodów. W grupie G zdążyli już pokonać Finlandię 2:0 i Maltę 8:0.

Od początku meczu, co było do przewidzenia, przewaga należała do Holendrów.

W 13. minucie Tijjani Reijnders trafił po rykoszecie w słupek. Chwilę potem Łukasz Skorupski uchronił drużynę przed stratą bramki dość szczęśliwą, wręcz ekwilibrystyczną interwencją po strzale Cody'ego Gakpo. W 25. minucie ponownie słupek uratował Skorupskiego, tym razem po przypadkowej interwencji Nicoli Zalewskiego.

Co się jednak odwlecze... W 28. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka minęła Skorupskiego i nadbiegający z prawej strony Denzel Dumfries popisał się skutecznym uderzeniem głową.

Mimo niekorzystnego wyniku biało-czerwoni wciąż nie ruszali do zdecydowanych ataków, choć kilka kontrataków w końcówce pierwszej połowy wyglądało - do pewnego momentu - obiecująco.

W 63. minucie boisko opuścił Lewandowski, zmieniony przez Karola Świderskiego. Czas mijał, a przewaga wciąż należała do gospodarzy, choć nic z tego nie wynikało. W 68. minucie po składnej akcji "Pomarańczowych" niecelnie strzelił Xavi Simons.

Wkrótce potem Urban zdecydował się na potrójną zmianę. Wprowadził na boisko trzech graczy z polskiej ekstraklasy, co ożywiło poczynania biało-czerwonych - Kamila Grosickiego, który w czerwcu został... oficjalnie pożegnany w kadrze w towarzyskim meczu z Mołdawią (2:0), Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.

I właśnie dwaj ostatni, występujący na co dzień w Legii Warszawa, mieli udział w akcji, która w 80. minucie dała Polakom wyrównanie. Szczególnie Kapustka, który podał wzdłuż pola karnego, piłka „przeszła” jeszcze przez Świderskiego i trafiła do Matty'ego Casha. Piłkarz Aston Villi popisał się bardzo mocnym, efektownym strzałem pod spojenie słupka z poprzeczką.

To trzeci gol Casha w reprezentacji Polski i drugi strzelony Holendrom na stadionie w Rotterdamie - poprzednio w czerwcu 2022 roku w zremisowanym 2:2 meczu Ligi Narodów.

Do końca czwartkowego spotkania wynik już nie uległ zmianie. Urban zaliczył więc udany debiut, a w niedzielę humory polskich kibiców mogą być jeszcze lepsze. Biało-czerwoni zmierzą się na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie z osłabioną brakiem kilku ważnych piłkarzy Finlandią.

Copyright