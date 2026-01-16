Piłka nożna. Pogoń z transferami, czyli za Kostorza Dawidowicz

Kacper Kostorz (z prawej) w meczu Portowców z Koroną. Fot. Pogoń Szczecin SA

Za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z ekstraklasową Pogonią Szczecin 26-letni napastnik Kacper Kostorz, dwukrotny mistrz Polski z Legią Warszawa, który najprawdopodobniej trafi do I-ligowego Śląska Wrocław, ale możliwy jest też powrót do stolicy.

REKLAMA

Wspomniany piłkarz zawodnikiem Pogoni został w styczniu 2022 roku i dużą część pobytu w Dumie Pomorza spędził na wypożyczeniach w innych klubach: Koronie Kielce (2023 rok) i holenderskich FC Den Bosh (2023/24) oraz NAC Breda (2024/25). Wraz z Pogonią w sezonie 2021/22 wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski, a także miał okazję rywalizować w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W Granatowo-Bordowych barwach rozegrał 16 meczów, 15 spotkań estraklasowych oraz jeden pojedynek Ligi Konferencji Europy.

Pogoń rozważa pozyskanie 30-letniego reprezentanta Polski, środkowego obrońcy Pawła Dawidowicza, który... od ponad pół roku nie rozegrał oficjalnego meczu. Po rozstaniu z włoskim Hellas Verona (przed wielu laty Portowcy grali z tym klubem w Pucharze UEFA) kariera stopera znalazła się w zawieszeniu, ale ciągle myśli on o powrocie do kadry narodowej!

Rozważana jest też kandydatura 31-letniego francuskiego stopera, z obywatelstwem także Republiki Środkowoafrykańskiej, Kurta Happy Zoumy, od 10 stycznia bez przynależności klubowej, a ostatnio występującego w rumuńskim CFR Cluj, zaś przed laty grającego m.in. w Chelsea Londyn. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 4 mln euro, a jego najwyższa wartość rynkowa wynosiła aż 35 mln euro. Z tego transferu zapewne najbardziej ucieszyłby się rodak stopera, mistrz świata Benjamin Mendy...

(mij)

REKLAMA