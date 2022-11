Piłka nożna. Pogoń z Rakowem w 1/8 Pucharu Polski

W środę (9 listopada) o godz. 17.30 na stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego odbędzie się mecz 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski, w którym Pogoń Szczecin podejmie lidera PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa, a przypomnijmy, że zespół gości w dwóch ostatnich edycjach zdobywał główne trofeum pucharowych rozgrywek.

Starcie portowców z ekipą z Częstochowy to bezwzględnie największy hit 1/8 finału PP, a przy okazji tego meczu dojdzie do pojedynku dwóch charyzmatycznych liderów obu drużyn – wychowanka Pogoni i reprezentanta Polski Kamila Grosickiego z hiszpańskim snajperem Ivim Lopezem.

Raków to rywal znakomity i uchodzi za faworyta, ale właśnie dlatego jest to doskonała okazja dla portowców po kilku niedawnych fatalnych występach, jak awans w poprzedniej rundzie PP z III-ligowym Rekordem Bielsko-Biała dopiero po 14 seriach rzutów karnych, wysoka porażka 2:4 ze Stalą Mielec oraz sobotnia klęska z Górnikiem Zabrze 1:4, praktycznie bez składnych akcji ofensywnych i z obroną dziurawą jak przysłowiowy ser. Czy jednak mobilizacja naszej drużyny wystarczy na awans do ćwierćfinału? Może przyczyny słabszej gry są bardzo głębokie? Przypomnijmy, że wielu szczecińskich zawodników ma już swoje lata, a ponadto miało wiele zdrowotnych perturbacji i sporo pauzowali (Benedikt Zech, Kóstas Triantafyllópoulos, Damian Dąbrowski, Michał Kucharczyk, Rafał Kurzawa, nie wspominając już o kurującym się ponad rok Aleksandrze Gorgonu, dopiero wracającym do gry). Ponadto świetny bramkarz Dante Stipica po zimowej operacji jest już jakby innym zawodnikiem... Doszły do tego także groźne kontuzje młodzieży: Kacpra Smolińskiego, Kacpra Kostorza i ostatnio Pontusa Almqvista. Może tak zdziesiątkowana drużyna po prost nie jest w stanie grać lepiej...? Oby tak nie było! O wszystkim przekonamy się w środowy wieczór, który zweryfikuje potencjał drużyny prowadzonej od niedawna przez szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona.

Pewnym powodem do optymizmu jest fakt, że strzelec honorowego gola w ostatnim meczu Luka Zahovič, znalazł się w ścisłej kadrze reprezentacji Słowenii na listopadowe mecze towarzyskie (17 listopada w Cluj z Rumunią, a trzy dni później w Ljubjanie z Czarnogórą).

Dla kibiców, którzy przyjdą na stadion, Pogoń przygotowała sporo niespodzianek. Za ciekawe stylizacje, pomalowane twarze i wszystkie inne przejawy granatowo-bordowej kreatywności, będzie można otrzymać bilety na sektor VIP GOLD na wiosenne mecze. Ponadto w konkursach będzie można wygrać 260 kalendarzy na 2023 rok, 20 koszulek meczowych z autografami i 5 elektrycznych hulajnóg. ©℗ (mij)