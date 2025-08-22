Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
Piłka nożna. Pogoń wygrywa w Łodzi z Widzewem

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 22:40
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 23:05
Piłka nożna. Pogoń wygrywa w Łodzi z Widzewem
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Dion Gallapeni (21), 1:1 Marian Huja (45+1-głową), 1:2 Adrian Przyborek (86).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Juljan Shehu. Pogoń Szczecin: Leonardo Koutris, Marian Huja, Jose Pozo, Musa Juwara. Czerwona kartka - Widzew Łódź: Sebastian Bergier (66-faul).

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 17 742.

Widzew Łódź: Maciej Kikolski - Marcel Krajewski, Ricardo Visus, Mateusz Żyro, Dion Gallapeni (70. Stelios Andreou) - Angel Baena (70. Tonio Teklic), Fran Alvarez, Lindon Selahi (88. Antoni Klukowski), Juljan Shehu (70. Szymon Czyż), Samuel Akere (54. Mariusz Fornalczyk) - Sebastian Bergier.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Marian Huja, Leonardo Koutris - Musa Juwara, Adrian Przyborek, Jan Biegański (89. Mor N'Diaye), Kacper Smoliński (75. Jose Pozo), Paul Mukairu (61. Kacper Kostorz) - Kamil Grosicki.

