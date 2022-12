Piłka nożna. Pogoń rozpoczęła przygotowania (1)

W poniedziałek piłkarze trzeciej w tabeli PKO BP Ekstraklasy Pogoni Szczecin zameldowali się w klubie, gdzie od samego rana przechodzili niezbędne badania i testy, a pierwszy trening na boisku odbędzie się w środę. Treningi na Twardowskiego będą odbywać się do 22 grudnia, czyli początku przerwy świąteczno-noworocznej.

W zajęciach nie brał udziału reprezentant Polski Kamil Grosicki, który po zakończonych w polskim wydaniu mistrzostwach świata, otrzymał kilka dni urlopu. Gotowy do treningów na pełnych obrotach jest natomiast szwedzki napastnik Pontus Almqvist, który sporą część rundy jesiennej stracił z powodu kontuzji.



Na poniedziałek i wtorek szczecińskim piłkarzom zaplanowano szereg badań i testów sprawdzających. Obejmują one pomiar pułapu tlenowego VO2max, badania medyczne, EKG, testy funkcjonalne oraz wizytę u podologa, czyli lekarza specjalizującego się w stopach. Badania mają na celu sprawdzenie aktualnej dyspozycji naszych piłkarzy, a także ocenę ryzyka odniesienia przez nich kontuzji w trakcie przygotowań do sezonu.

W testach bierze udział także nowy piłkarz Pogoni, Grek z brazylijskimi koligacjami, 27-letni lewy obrońca Leonardo Koutris, o którego transferze Pogoń oficjalnie poinformowała w niedzielne popołudnie, a „Kurier Szczeciński" anonsował ten transfer już 17 listopada. Grek trafia na Twardowskiego na zasadzie transferu definitywnego z Olympiakosu Pireus i podpisał 3,5-roczny kontrakt. Będzie grał z numerem „32". Zawodnik mający brazylijski i grecki paszport przyszedł na świat 23 lipca 1995 roku w Ribeirão Preto. Jest wychowankiem greckiego klubu Ergotelis, a później grał w PAS Giannina i Realu Mallorca. Ostatnio w latach 2020-2022 przebywał na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf, w której zagrał łącznie 29 meczów i zanotował 3 asysty. Jest 7-krotnym reprezentantem Grecji i ma za sobą występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2017/2018. Niestety, obrońca doznał zerwania więzadeł krzyżowych, przez co musiał pauzować od marca do grudnia 2020 roku. Przed tą poważną kontuzją znajdował się na liście życzeń Benfiki Lizbona i był łączony z transferem do West Hamu United. Wtedy Olympiakos Pireus żądał co najmniej 10 milionów euro… Obecnie jego pozyskaniem zainteresowany był także ekstraklasowy lider Raków Częstochowa, ale działacze Pogoni byli skuteczniejsi.

Kolejnym zimowym transferem Pogoni ma być pozyskanie Szweda Linusa Wahlqvista z IFK Norrköping, który już kilka razy wystąpił w pierwszej reprezentacji swojego kraju. Transfer ten można wiązać z osobą pierwszego trenera portowców Jensa Gustafssona. Jesienią spekulowano, że jego pozycja w klubie jest niepewna, ale w poniedziałek rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland poinformował nas, że w sztabie szkoleniowym nie będzie zmian. (mij)