Piłka nożna. Pogoń pokonuje Legię w Pucharze Polski! (akt. 1)

Data publikacji: 30 października 2025 r. 23:39
Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025 r. 01:14
Piłka nożna. Pogoń pokonuje Legię w Pucharze Polski!
 

W 1/16 Pucharu Polski Pogoń Szczecin sprawiła niespodziankę i pokonała na wyjeździe Legię Warszawa po dogrywce 2:1 (0:0). Bramki dla portowców strzelali: Kamil Grosicki (58) i Adrian Przyborek (117). Dla Legi gola zdobył Kamil Piątkowski (77). 

1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:2 (0:0, 1:1); 0:1 Kamil Grosicki (58), 1:1 Kamil Piątkowski (77), 1:2 Adrian Przyborek (117). 

Legia: 27. Gabriel Kobylak - 30. Petar Stojanović (106, 7. Paweł Wszołek), 91. Kamil Piątkowski, 3. Steve Kapuadi, 13. Arkadiusz Reca (45, 19. Rúben Vinagre) - 11. Kacper Chodyna, 44. Damian Szymański, 5. Claude Gonçalves (66, 22. Juergen Elitim), 82. Kacper Urbański (66, 21. Wahan Biczachczjan), 77. Ermal Krasniqi - 29. Mileta Rajović (66, 14. Antonio Čolak) 

Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 13. Dimítris Keramítsis, 2. Marian Huja, 32. Leonárdo Koútris (106, 4. Léo Borges) - 7. Musa Juwara, 8. Fredrik Ulvestad (106, 6. Jan Biegański), 19. Mor N'Diaye, 90. Sam Greenwood (87, 61. Kacper Smoliński) - 18. Paul Mukairu (61, 9. Rajmund Molnár), 11. Kamil Grosicki (72, 10. Adrian Przyborek) 

Żółte kartki: Piątkowski, Rúben Vinagre, Szymański, Kapuadi - N'Diaye, Przyborek, Molnár. Sędziował: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 18 741.

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili szczecinianie, gdy w 3. minucie Grosicki ograł Piątkowskiego i zbliżał się do bramki, lecz miejscowi wybili piłkę na korner. Minutę później N'Diaye niefortunnie podał piłkę rywalom, lecz skończyło się bez konsekwencji, a w dalszej części meczu Senegalczyk był jednym z najlepszych portowców. Następnie Keramitsis kilka razy podawał piłkę przeciwnikom, lecz z czasem Grek grał już coraz pewniej. Po kwadransie dobrej postawy Pogoni, inicjatywę przejęli gospodarze i w 18. minucie groźną akcję Legii przerwał Koutris, a po chwili Szymański uderzył nad poprzeczką. Następnie strzelał Chodyna, a zrykoszetowaną od Koutrisa piłkę złapał szczeciński golkiper. W 35. minucie Goncalves strzelał z niemal zerowego kąta, lecz Cojocaru sparował piłkę na słupek, a następnie ją złapał. W 42. minucie w 100-procentowej pozycji Goncalves z 8 metrów posłał piłkę nad poprzeczką.

Po przerwie w 48. minucie strzał Urbańskiego został zblokowany na rzut rożny, a dziesięć minut później N'Diaye dalekim prostopadłym podaniem obsłużył Grosickiego, który po krótkiej akcji po profesorsku z bliska posłał piłkę do siatki. Po pięciu minutach szczecinianie mogli podwyższyć wynik, lecz po podaniu Wahlqvista, Greenwood z kilku metrów strzelił wysoko nad bramką, lecz czy aby nie był przy tym faulowany...? Arbiter nie myślał jednak o jedenastce, a sześć minut później Grosicki podał w pole karne do Molnara, który jednak nie dal rady uporać się z kilkoma rywalami. Na kwadrans przed końcem drugiej połowy strzał byłego portowca Biczachczjana po lekkim rykoszecie skończył się rzutem rożnym, a po jego wykonaniu główkę Krasnigiego fantastycznie obronił szczeciński bramkarz. Legia kontynuowała jednak akcję, a po ponownej centrze Elitima, Piątkowski głową doprowadził do wyrównania. W doliczonym czasie najpierw Colak strzelił w boczną siatkę, a następnie Kobylak dalekim wybiegiem zapobiegł temu, by Molnar znalazł się z nim w sytuacji sam na sam i tym sposobem doszło do dogrywki.

Na początku dogrywki Keramitsis, a później Huja przerwali groźne akcje stołecznych graczy. W 100. minucie strzał z rzutu wolnego z 30 metrów w wykonaniu Juwary, z trudem nad poprzeczkę przerzucił golkiper Legii. Tuż przed zmianą stron szczeciński bramkarz obronił uderzenie Biczachczjana. W 108. minucie, gdy na trawie leżał przypadkowo kopnięty przez legionistę Cojocaru, piłkę po strzale Biczachczjana sprzed pustej bramki głową wybił Huja. Emocje stopniowo wzrastały, a w 113. minucie po centrze Juwary, N'Diaye głowkował tuż obok słupka, zaś w odpowiedzi Cojocaru obronił uderzenie Chodyny. W 117. minucie szczeciński golkiper fantastycznie obronił strzał z dwóch metrów Szymańskiego, co zapoczątkowało efektowną kontrę Pogoni; Molnar podał do Juwary, a ten do Przyborka, który z bliska zdobył zwycięskiego gola. W końcówce grająca na czas Duma Pomorza miała jeszcze dwie okazje; po dośrodkowaniu Smolińskiego, główkę Molnara obronił Kobylak, a potem Biegański strzelił nad bramką i wkrótce po tym portowcy mogli świętować awans do 1/8 finału PP, a losowanie tej fazy rozgrywek odbędzie się w Warszawie w najbliższy wtorek o godz. 12. (mij) 

***

Wcześniejsza informacja:

Mecz mógł się podobać. Chociaż obie drużyny popełniały mnóstwo prostych błędów, to akcji z obu stron nie brakowało. Wiele pracy mieli obaj bramkarze, choć więcej szczęścia miał Valentin Cojocaru. Widać było, że jego forma rośnie z meczu na mecz. Więcej z gry miała Legia, Pogoń długimi momentami była zamknięta w swoim polu karnym, ale jej kontry były groźne i mogły zakończyć się golem. Niestety, sam poziom meczu był dosyć niski. Zawodnicy obu drużyn razili niedokładnością i nonszalancją w odbiorze piłki. Pierwsza połowa należała do Legii, ale w drugiej Pogoń pokazała, że potrafi walczyć. Jak zwykle grę szczecinian ciągnął niezawodny K. Grosicki. To właśnie on kapitalnie wykończył kontrę portowców i strzelił pierwszego gola. Później do głosu doszła Legia i dążyła do wyrównania. Po zamieszaniu w polu karnym gola strzelił K. Piątkowski. Wcześniej trener Pogoni zdjął z boiska K. Grosickiego. W jego miejsce wszedł A. Przyborek. I choć ta zmiana wydawała się niezrozumiała, bo po zejściu Grosika gra Pogoni ewidentnie siadła, to ostatecznie obroniła się. W dogrywce mecz zrobił się szarpany, luki w poszczególnych sektorach były na tyle duże, że kibice oglądali akcja za akcję. Ofiarnie w bramce Pogoni spisywał się Valentin Cojocaru, który wielokrotnie ratował zespół przed stratą gola.

(rj)

Komentarze

Jacek USA
2025-10-31 13:49:25
Słodki rewanż!!!Bravo Pogon.
Znowu na plusie
2025-10-31 12:31:02
Valentin znowu najlepszy. Juwara też błysnął. Kondycja drużyny bez zarzutu, szybkość na przyzwoitym poziomie. Rewelacyjna kontra na 2-1 Molnar-Juwara-Przyborek. Budowa zespołu idzie w dobrym kierunku. Teraz nie zepsuć wszystkiego i nie przegrać w poniedziałek w Płocku. Za tydzień w Szczecinie aktualnie najlepszy team w Polsce, czyli Jagiellonia Białystok. Będzie się działo.
Legia
2025-10-31 11:35:41
to powinna spaść choć na jeden sezon do niższej klasy rozgrywek. Tak dla zdrowotności. Liczy się wynik. Brawo Pogoń Szczecin.
kiedy losowanie
2025-10-31 10:41:16
może avia. byeby nie jagiellonia czy raków
Kibic od wieków
2025-10-31 10:33:31
Cierpieliśmy okrutnie,Keramitsis notował duże ilości niedokładnych,złych podań,mało dawał Grenwood.Grosik robi różnicę,to naprawdę "pan piłkarz" Zespół robi postępy,jakiś zalążek zmian już widać. Legia niczym szczególnym się nie wyróżnia ła.Miała lepsze,gorsze fazy. Pogoń była na maca zdeterminowana by mecz wygrać i to zrobiła,resztkami sił. Przyborem zrobił co miał zrobić,ale on musi zdecydowanie więcej dawać od siebie. Brawo portowcy.
ofsajd
2025-10-31 10:07:26
Specjalnych powodów do euforii tutaj nie ma, bo zwycięstwo Pogoni dość szczęśliwe. Szkoda, że to dopiero 1/16 finału Pucharu Polski. Legia w tym sezonie gra wyjątkowo słabo i jeszcze niejedna drużyna z ekstraklasy urwie jej punkty na jej terenie. Gra Pogoni zwłaszcza w pierwszej połowie raziła niecelnością podań i częstym wykopywaniem piłki na oślep. Na szczęście mamy dobrego bramkarza, który ratuje nam wyniki spotkań.
wylatuje trener Legi
2025-10-31 09:37:03
"Edward Iordanescu odchodzi z Legii Warszawa po nocnym spotkaniu z zarządem"
@Heniek
2025-10-31 08:48:18
No nie możesz?Niczego nie możesz i .....niczego nie wiesz!
Wielkie szczęście
2025-10-31 07:59:08
Szczerze to Legia była lepsza. Mamy farta i tyle. Paru naszych musi być lepszych niż są.
Dzięki Chłopaki
2025-10-31 07:40:51
Pzdr.dla całej Drużyny
Bobo
2025-10-31 00:02:50
Pisałem...spokój i będzie dobrze i...jest dobrze. Pozdrawiam całą drużynę i miał nosa Prezes co do nowego trenera...Pogoń będzie wielka !.
Jerzy
2025-10-30 23:50:24
Pogoń ma sklad międzynarodowy, ale to Polacy strzelają bramki.Zwyciestwo nad Legią to Super informacja, ale to cała drużyna zasłużyła na brawa.
Heniek
2025-10-30 23:45:57
Nie no nie mogę. Ale dlaczego tak się stało. "A" klasa wygrała.

