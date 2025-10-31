Piłka nożna. Pogoń pokonuje Legię w Pucharze Polski! (akt. 1)

W 1/16 Pucharu Polski Pogoń Szczecin sprawiła niespodziankę i pokonała na wyjeździe Legię Warszawa po dogrywce 2:1 (0:0). Bramki dla portowców strzelali: Kamil Grosicki (58) i Adrian Przyborek (117). Dla Legi gola zdobył Kamil Piątkowski (77).

REKLAMA

1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:2 (0:0, 1:1); 0:1 Kamil Grosicki (58), 1:1 Kamil Piątkowski (77), 1:2 Adrian Przyborek (117).

Legia: 27. Gabriel Kobylak - 30. Petar Stojanović (106, 7. Paweł Wszołek), 91. Kamil Piątkowski, 3. Steve Kapuadi, 13. Arkadiusz Reca (45, 19. Rúben Vinagre) - 11. Kacper Chodyna, 44. Damian Szymański, 5. Claude Gonçalves (66, 22. Juergen Elitim), 82. Kacper Urbański (66, 21. Wahan Biczachczjan), 77. Ermal Krasniqi - 29. Mileta Rajović (66, 14. Antonio Čolak)

Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 13. Dimítris Keramítsis, 2. Marian Huja, 32. Leonárdo Koútris (106, 4. Léo Borges) - 7. Musa Juwara, 8. Fredrik Ulvestad (106, 6. Jan Biegański), 19. Mor N'Diaye, 90. Sam Greenwood (87, 61. Kacper Smoliński) - 18. Paul Mukairu (61, 9. Rajmund Molnár), 11. Kamil Grosicki (72, 10. Adrian Przyborek)

Żółte kartki: Piątkowski, Rúben Vinagre, Szymański, Kapuadi - N'Diaye, Przyborek, Molnár. Sędziował: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 18 741.

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili szczecinianie, gdy w 3. minucie Grosicki ograł Piątkowskiego i zbliżał się do bramki, lecz miejscowi wybili piłkę na korner. Minutę później N'Diaye niefortunnie podał piłkę rywalom, lecz skończyło się bez konsekwencji, a w dalszej części meczu Senegalczyk był jednym z najlepszych portowców. Następnie Keramitsis kilka razy podawał piłkę przeciwnikom, lecz z czasem Grek grał już coraz pewniej. Po kwadransie dobrej postawy Pogoni, inicjatywę przejęli gospodarze i w 18. minucie groźną akcję Legii przerwał Koutris, a po chwili Szymański uderzył nad poprzeczką. Następnie strzelał Chodyna, a zrykoszetowaną od Koutrisa piłkę złapał szczeciński golkiper. W 35. minucie Goncalves strzelał z niemal zerowego kąta, lecz Cojocaru sparował piłkę na słupek, a następnie ją złapał. W 42. minucie w 100-procentowej pozycji Goncalves z 8 metrów posłał piłkę nad poprzeczką.

Po przerwie w 48. minucie strzał Urbańskiego został zblokowany na rzut rożny, a dziesięć minut później N'Diaye dalekim prostopadłym podaniem obsłużył Grosickiego, który po krótkiej akcji po profesorsku z bliska posłał piłkę do siatki. Po pięciu minutach szczecinianie mogli podwyższyć wynik, lecz po podaniu Wahlqvista, Greenwood z kilku metrów strzelił wysoko nad bramką, lecz czy aby nie był przy tym faulowany...? Arbiter nie myślał jednak o jedenastce, a sześć minut później Grosicki podał w pole karne do Molnara, który jednak nie dal rady uporać się z kilkoma rywalami. Na kwadrans przed końcem drugiej połowy strzał byłego portowca Biczachczjana po lekkim rykoszecie skończył się rzutem rożnym, a po jego wykonaniu główkę Krasnigiego fantastycznie obronił szczeciński bramkarz. Legia kontynuowała jednak akcję, a po ponownej centrze Elitima, Piątkowski głową doprowadził do wyrównania. W doliczonym czasie najpierw Colak strzelił w boczną siatkę, a następnie Kobylak dalekim wybiegiem zapobiegł temu, by Molnar znalazł się z nim w sytuacji sam na sam i tym sposobem doszło do dogrywki.

Na początku dogrywki Keramitsis, a później Huja przerwali groźne akcje stołecznych graczy. W 100. minucie strzał z rzutu wolnego z 30 metrów w wykonaniu Juwary, z trudem nad poprzeczkę przerzucił golkiper Legii. Tuż przed zmianą stron szczeciński bramkarz obronił uderzenie Biczachczjana. W 108. minucie, gdy na trawie leżał przypadkowo kopnięty przez legionistę Cojocaru, piłkę po strzale Biczachczjana sprzed pustej bramki głową wybił Huja. Emocje stopniowo wzrastały, a w 113. minucie po centrze Juwary, N'Diaye głowkował tuż obok słupka, zaś w odpowiedzi Cojocaru obronił uderzenie Chodyny. W 117. minucie szczeciński golkiper fantastycznie obronił strzał z dwóch metrów Szymańskiego, co zapoczątkowało efektowną kontrę Pogoni; Molnar podał do Juwary, a ten do Przyborka, który z bliska zdobył zwycięskiego gola. W końcówce grająca na czas Duma Pomorza miała jeszcze dwie okazje; po dośrodkowaniu Smolińskiego, główkę Molnara obronił Kobylak, a potem Biegański strzelił nad bramką i wkrótce po tym portowcy mogli świętować awans do 1/8 finału PP, a losowanie tej fazy rozgrywek odbędzie się w Warszawie w najbliższy wtorek o godz. 12. (mij)

***

Wcześniejsza informacja:

Mecz mógł się podobać. Chociaż obie drużyny popełniały mnóstwo prostych błędów, to akcji z obu stron nie brakowało. Wiele pracy mieli obaj bramkarze, choć więcej szczęścia miał Valentin Cojocaru. Widać było, że jego forma rośnie z meczu na mecz. Więcej z gry miała Legia, Pogoń długimi momentami była zamknięta w swoim polu karnym, ale jej kontry były groźne i mogły zakończyć się golem. Niestety, sam poziom meczu był dosyć niski. Zawodnicy obu drużyn razili niedokładnością i nonszalancją w odbiorze piłki. Pierwsza połowa należała do Legii, ale w drugiej Pogoń pokazała, że potrafi walczyć. Jak zwykle grę szczecinian ciągnął niezawodny K. Grosicki. To właśnie on kapitalnie wykończył kontrę portowców i strzelił pierwszego gola. Później do głosu doszła Legia i dążyła do wyrównania. Po zamieszaniu w polu karnym gola strzelił K. Piątkowski. Wcześniej trener Pogoni zdjął z boiska K. Grosickiego. W jego miejsce wszedł A. Przyborek. I choć ta zmiana wydawała się niezrozumiała, bo po zejściu Grosika gra Pogoni ewidentnie siadła, to ostatecznie obroniła się. W dogrywce mecz zrobił się szarpany, luki w poszczególnych sektorach były na tyle duże, że kibice oglądali akcja za akcję. Ofiarnie w bramce Pogoni spisywał się Valentin Cojocaru, który wielokrotnie ratował zespół przed stratą gola.

(rj)

REKLAMA