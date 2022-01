Piłka nożna. Pogoń pokonała Zorię 3:1

Przebywająca na zgrupowaniu w tureckim Belek ekstraklasowa Pogoń Szczecin wygrała w środowe (19.01) popołudnie w meczu sparingowym z Zorią Ługańsk, czwartą drużyną ukraińskiej ekstraklasy i finalistą Pucharu Ukrainy oraz uczestnikiem Ligi Konferencji Europy.

Pogoń Szczecin - Zoria Ługańsk 3:1 (2:0); 1:0 Wahan Biczachczjan (15), 2:0 Jean Carlos Silva (31), 2:1 Władysław Kabajew (53), 3:1 Mariusz Fornalczyk (84).

Pogoń (I połowa): Bartosz Klebaniuk - Jakub Bartkowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Mariusz Malec, Hubert Matynia - Jean Carlos Silva, Mateusz Łęgowski, Kamil Drygas, Wahan Biczachczjan, Michał Kucharczyk - Piotr Parzyszek

Pogoń (II połowa): Jakub Bursztyn - Paweł Stolarski, Igor Łasicki, Benedikt Zech, Luís Mata - Mariusz Fornalczyk, Damian Dąbrowski, Rafał Kurzawa, Maciej Żurawski, Kamil Grosicki - Luka Zahovič

Żółte kartki: Łęgowski, Jean Carlos Silva - Cvek.

Pierwsza część meczu była w wykonaniu portowców obiecująca, a po kwadransie gry szczecinianie objęli prowadzenie. Przed polem karnym Carlos podał do Biczachczjana, który momentalnie uderzył lewą nogą, a piłka wpadła w samo okienko. Przez następne minuty zarysowywała się przewaga szczecinian, którzy konsekwentnie grali wysokim pressingiem, zmuszając rywali do błędów. Po pół godzinie gry Malec zabrał piłkę rywalom, zagrał do Biczachczjana który piętą odegrał do Carlosa, a ten oddał mocny strzał pod poprzeczkę, podwyższając prowadzenie. W 40 minucie Matynia uderzał po rzucie rożnym prawą nogą zza pola karnego, ale bramkarz obronił.

Po zmianie stron gra rozpoczęła się od groźnych okazji Zorii. W 53 minucie po szybkiej wymianie podań Kabajew uderzył tuż przy słupku zdobywając kontaktowego gola. W końcówce po długim podaniu Łasickiego piłka trafiła do Żurawskiego, który w tempo zagrał Fornalczykowi, zaś ten zwodem minął rywala, a następnie precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w bramce, ustalając końcowy rezultat spotkania.

Ostatni sparing Pogoni podczas obozu w Turcji odbędzie się w sobotę, a przeciwnikiem będzie austriacki Rapid Wiedeń.

(mij)