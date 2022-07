Piłka nożna. Pogoń podejmuje Brøndby

W czwartek o godz. 18.30 na stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego odbędzie się pierwszy pojedynek II rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Pogonią Szczecin i duńskim Brøndbyernes IF Kopenhaga, a do tego meczu sezonu obie ekipy przystąpią bez kilku bardzo ważnych zawodników.

W granatowo-bordowym zespole ciągle kontuzjowani pozostają Alex Gorgon, Rafał Kurzawa, Bartłomiej Mruk i najmniej poszkodowany Grek Kóstas Triantafyllópoulos, którego absencja potrwa jeszcze przez około trzy tygodnie. W pierwszym meczu z Brondby IF w naszej drużynie nie zagra na pewno Michał Kucharczyk. To efekt czerwonej kartki, jaką otrzymał jeszcze jako piłkarz Legii Warszawa w 2018 roku w spotkaniu III rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Football 1991 Dudelange. Na szczęście będzie on do dyspozycji trenera Jensa Gustafssona na rewanżowe spotkanie w Kopenhadze.

Wszystko na to wskazuje, że Brondby IF zagra w Szczecinie bez kontuzjowanych: Kevina Mensaha, Andreasa Maxso, Carla Bjorka oraz Petera Bjura. Zwłaszcza absencja 28-letniego Maxso może być problemem dla Duńczyków, gdyż piłkarz ten w ubiegłym sezonie stanowił o sile defensywy duńskiego zespołu.

Ponadto z informacji zamieszczonych na stronie UEFA wynika, że w czwartkowym meczu z Pogonią nie będzie mogła zagrać jedna z największych gwiazd drużyny Brondby IF - Anis Ben Slimane. Wszystko w wyniku czerwonej kartki, jaką zawodnik ten otrzymał 9 grudnia 2021 roku w meczu grupy A ubiegłej edycji Ligi Europy ze Spartą Praga.

Przed meczem z Duńczykami Pogoń dokonała dwóch zmian na liście zgłoszeń - w miejsce Rafała Kurzawy zgłoszony został Maciej Kowal, a w miejsce Bartłomieja Mruka - 4. Léo Borges.

Kadra Pogoni

Bramkarze: 1. Dante Stipica, 76. Maciej Kowal, 81. Bartosz Klebaniuk.

Obrońcy: 2. Jakub Bartkowski, 4. Léo Borges, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 26. Kryspin Szcześniak, 33. Mariusz Malec, 41. Paweł Stolarski, 73. Jakub Lis, 97. Luis Mata.

Pomocnicy: 8. Damian Dąbrowski, 11. Kamil Grosicki, 14. Kamil Drygas, 15. Marcel Wędrychowski, 17. Mariusz Fornalczyk, 18. Michał Kucharczyk, 21. Jean Carlos Silva, 22. Wahan Biczachczjan, 27. Sebastian Kowalczyk, 54. Maciej Żurawski, 61. Kacper Smoliński, 70. Stanisław Wawrzynowicz, 72. Kacper Łukasiak, 99. Mateusz Łęgowski.

Napastnicy: 9. Pontus Almqvist, 10. Luka Zahovič, 19. Kacper Kostorz, 74. Aron Stasiak.

Kadra Brøndby



Bramkarze: Jonathan Ægidius, 1. Mads Hermansen, 16. Thomas Mikkelsen.

Obrońcy: 2. Sebastian Sebulonsen, 3. Henrik Heggheim, 4. Sigurd Rosted, 5. Andreas Maxsø, 15. Blás Riveros, 17. Andreas Bruus, 18. Kevin Tshiembe, 32. Frederik Alves.

Pomocnicy: 6. Joe Bell, 8. Mathias Greve, 22. Josip Radošević, 23. Chris Cappis, 25. Anis Ben Slimane, 27. Simon Hedlund, 29. Peter Bjur, 35. Valdemar Kwasniak.

Napastnicy: 9. Andrija Pavlović, 12. Carl Björk, 24. Marko Divković, 38. Yousef Salech.

• • •

Na internetowym portalu „90minut" pojawiła się informacja, że niebawem trzech piłkarzy może opuścić Pogoń. W przypadku Bartłomieja Mruka mowa jest o ekstraklasowym spadkowiczu Górniku Łęczna, Aronem Stasiakiem interesuje się II-ligowa Olimpia Elbląg, a Maciej Żurawski ma ponoć ofertę z ekstraklasowej Warty Poznań, w której zresztą był niedawno na wypożyczeniu... (mij)