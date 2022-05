Piłka nożna. Po remisie ze Śląskiem, sezon praktycznie skończony...

Piłkarze szczecińskiej Pogoni odpoczywali podczas majówki, a trener Kosta Runjaić wyjechał na wycieczkę z żoną do Warszawy, gdzie już wkrótce rozpocznie pracę ze stołeczną Legią, dlatego treningi zespołowe przed sobotnim meczem ze Śląskiem rozpoczęły się dopiero we wtorek, zaś dwa stracone punkty po remisie we Wrocławiu, praktycznie pozbawiły portowców złudzeń na zdobycie pierwszego w historii mistrzostwa Polski. Jeden zdobyty punkt definitywnie zaś przesądził, że Pogoń zakończy rozgrywki na podium! Prawo gry w europejskich pucharach szczecinianie zapewnili sobie już znacznie wcześniej (po wygranej w Wielką Sobotę z Jagiellonią). Można więc powiedzieć, że na dwie kolejki przed końcem rozgrywek, sezon dla naszej drużyny właściwie już się skończył...

PKO BP Ekstraklasa: ŚLĄSK Wrocław - POGOŃ Szczecin 1:1 (1:0); 1:0 Erik Expósito (28), 1:1 Maciej Żurawski (51).

ŚLĄSK: Matúš Putnocký - Patryk Janasik (80 Diogo Verdasca), Wojciech Golla, Márk Tamás, Dino Štiglec - Róbert Pich (67 Łukasz Bejger), Krzysztof Mączyński, Petr Schwarz, Patrick Olsen (67 Caye Quintana), Dennis Jastrzembski (80, Adrian Łyszczarz) - Erik Expósito (80 Fabian Piasecki)

POGOŃ: Dante Stipica - Jakub Bartkowski (67 Michał Kucharczyk), Igor Łasicki, Mariusz Malec, Luís Mata - Jean Carlos Silva (67 Kamil Drygas), Damian Dąbrowski, Maciej Żurawski (66 Mariusz Fornalczyk), Sebastian Kowalczyk (71 Wahan Biczachczjan), Kamil Grosicki (83 Piotr Parzyszek) - Luka Zahovič

Żółte kartki: Verdasca, Mączyński. Sędziował: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 10 166.

Mecz na nowym wrocławskim stadionie oglądała bardzo liczna grupa szczecińskich szalikowców, których serca mocniej zabiły już w 8. minucie, gdy nonszalanckie rozgrywanie akcji pod szczecińską bramką zakończyło się stratą piłki, lecz na szczęście obyło się bez poważniejszych konsekwencji. W 22. minucie po składnej akcji i podaniu Maty, piłkę przed bramką otrzymał Żurawski, ale z kilku metrów strzelił nad poprzeczką. W 28. minucie, po rzucie wolnym i starciu w szczecińskim polu karnym, przewróciło się dwóch portowców, dzięki czemu wybitą pod linię boczną piłkę mógł spokojnie zacentrować Štiglec, a Expósito wyraźnie wygrał pojedynek główkowy z Łasickim i dał Śląskowi prowadzenie. W 36. minucie Pogoń mogła wyrównać, gdy do odbitej od Żurawskiego piłki dobiegł Zahovič, lecz Słoweniec z kilku metrów trafił wprost w bramkarza.

Drugą połowę portowcy rozpoczęli bez zmian w składzie, ale zmienili swoją grę, bo znacznie składniej i odważniej zaczęli rozgrywać akcje. W 51. minucie po dośrodkowaniu Bartkowskiego, Żurawski znacznie wyżej wyskoczył od opiekującego się nim wrocławianina i głową posłał piłkę do siatki, a dzięki niezbyt pewnej interwencji Putnockýego, nasz zespół wyrównał. Po kwadransie szczeciński trener przygotował od razu trzy zmiany, ale nim zdołał ich dokonać, szyki pokrzyżował mu uraz młodzieżowca Żurawskiego. W tej sytuacji z trójki już gotowej do wejścia odwołany został Biczachczjan, a zastąpił go młodzieżowiec Fornalczyk.

Z upływem minut napór szczecinian wzrastał, a w końcówce spotkania portowcy zamykali rywali w iście hokejowym zamku, nie wypuszczając ich na długie minuty z własnego pola karnego. W 69. minucie Fornalczyk zakończył ładną akcję niezbyt precyzyjnym strzałem. Trzy minuty później w kilkadziesiąt sekund mieliśmy aż trzy okazje: uderzenie Biczachczjana zostało zablokowane, a po chwili główkę Łasickiego spod poprzeczki wybił bramkarz, na rzut rożny, zaś po jego wybiciu, golkiper obronił strzał Zahoviča. W 83. minucie ładną akcję rozegrał bardzo aktywny Biczachczjan. W doliczonym czasie kilka metrów od bramki Zahoviča uprzedził Verdasca, wybijając mu w świetnej sytuacji piłkę. W ostatnich sekundach tzw. piłkę meczową miał jeszcze Parzyszek, lecz jego strzał z najwyższym trudem wybił Putnocký.

- Rozczarowanie w szatni jest widoczne - powiedział po meczu trener Pogoni Kosta Runjaić. - Pracujemy, gramy dalej, mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania. Chłopcy na pewno się nie poddadzą i będą chcieli oba te spotkania wygrać.

(mij)