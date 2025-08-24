Piłka nożna. Osiem goli w Kamieniu

W trzeciej kolejce Keeza IV ligi strzelono 38 bramek - osiem z nich padło w Kamieniu Pomorskim.



Rezerwy Świtu Szczecin wysoko pokonały na wyjeździe beniaminka Gryf Kamień Pomorski 7:1, a golami podzielili się: Paweł Aniołkowski (3), Aleksander Michałeczko (2), Krzysztof Filipowicz i Piotr Konewka. Dla Gryfa honorową bramkę zdobył Krzysztof Bątkowski.

- Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i pierwszy, w którym graliśmy bez zawodników z pierwszej drużyny. Graliśmy bardzo agresywnie z przodu i dużo piłek przechwyciliśmy na połowie rywala - powiedział po wygranym pojedynku Tomasz Brzozowski, szkoleniowiec Świtu.

Mirand Szczecin pokonał u siebie Darłovię Darłowo 4:2, a bramki dla gospodarzy zdobyli: Szymon Emche (3) i Dawid Zieliński.

- Pierwsza połowa była dla nas trudna, gdyż przeciwnik bardzo mocno się postawił, ustawiając mądrze w obronie niskiej, co zaowocowało bramką dla gości. W momencie gdy wyrównaliśmy byliśmy zespołem, który przeważał i grał tak, jak chciał od początku.- powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Mirand Szczecin.

Ina Goleniów przegrała na wyjeździe z Iną Ińsko 0:2. Dla beniaminka z Ińska to druga domowa wygrana i druga bez straconego gola. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Damian Żaba i Anton Holiaka.

Chemik Police przegrał na wyjeździe z Mechanikiem Bobolice 2:3, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Bramki dla przyjezdnych strzelili: Gabriel Flejter i Błażej Starzycki, zaś dla miejscowych: Patryk Kozioł (2) i Kajetan Garsztka.

Niespodziewanie, Bałtyk Koszalin przegrał u siebie z Orłem Wałcz 1:2. Do przerwy koszalinianie prowadzili po trafieniu Mariusza Bedlińskiego z rzutu karnego, ale po przerwie dwie bramki zdobył Orzeł, a konkretnie zrobili to: Konrad Mularczyk i Konrad Trzmiel.

Gavia Choszczno pokonała u siebie Gwardię Koszalin 1:0, a jedyną bramkę zdobył w drugiej połowie Michał Dyc.

Astra Ustronie Morskie przegrała u siebie z Dębem Dębno 2:4. Już do przerwy goście prowadzili 3:0, a gole dla MKS-u zdobywali: Michał Samborski (2), Jakub Pluciński i Brazylijczyk Samuel Lins. Gospodarze odpowiedzieli dwoma golami Jakuba Kulona i Łukasza Włodarczyka.

Na piątkę spisali się Biali Sądów, którzy pokonali w Stargardzie rezerwy Błękitnych 5:2, a bramki dla sądowian zdobyli: Wiktor Kolesnyk (2), Alan Kosiński, Karol Ogórek i Maksym Krutin.

W tej kolejce pauzowała Sparta Gryfice. ©℗

(PR)