Piłka nożna. Nowy napastnik blisko Pogoni

Wszystko wskazuje na to, że Pogoń dopięła swego w sprawie pozyskania nowego napastnika. Ma nim zostać 23-letni Chorwat Filip Cuić, grający ostatnio w HNK Gorica.

Informację o bliskim sfinalizowaniu transferu podał Piotr Koźmiński na portalu goal.pl. Cuić ma podwójne obywatelstwo. Urodził się w chorwackim Splicie, ale posiada również paszport Bośni i Hercegowiny. Właśnie w barwach tego kraju rozegrał 7 meczów w reprezentacji U-21, strzelając jednego gola. Wcześniej dla kadry U-19 w siedmiu spotkaniach zdobył 6 bramek.

Na początku kariery występował w młodzieżowych drużynach Hajduka Split, a od stycznia 2025 roku jest piłkarzem Goricy z kontraktem ważnym do czerwca 2027 roku. Dlatego Pogoń zapewne będzie musiała zapłacić jemu klubowi kwotę odstępnego. Cuić gra na pozycji „9-tki”, ma 188 cm wzrostu i przy tym ma się wyróżniać dużą szybkością. W bieżącym sezonie w 22. meczach ligowych strzelił 4 gole i miał jedną asystę. Dwa trafienia dorzucił w meczach Pucharu Chorwacji. HNK Gorica po 23. kolejkach tego sezonu zajmuje ósme miejsce w lidze chorwackiej. Co ciekawe, Cuić nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym swojego zespołu, co tylko może zwiastować jego bliskie odejście z klubu.

W kręgu zainteresowań Pogoni byli inni napastnicy - Karol Czubak, Nardin Mulahusejnović i Maurides, ale z różnych powodów ich transfery okazały się niemożliwe do przeprowadzenia. Zimowe okno transferowe w Ekstraklasie zamyka się 25 lutego, więc nawet w najbliższych godzinach można spodziewać się oficjalnego komunikatu o pozyskaniu chorwackiego napastnika.

Jerzy Chwałek

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

