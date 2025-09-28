Piłka nożna. Nieudana środa III-ligowców

Sobota nie była udanym dniem dla zachodniopomorskich piłkarskich III-ligowców, bo rezerwy szczecińskiej Pogoni oraz Błękitni Stargard przegrali na własnych boiskach i jedynie słodki beniaminek z Kluczewa wywalczył cenny wyjazdowy remis.
POGOŃ II Szczecin - LIPNO Stęszew 3:4 (1:2); 1:0 Bartosz Kuśmierczyk (6), 1:1 Jakub Rasiak (14), 1:2 Dawid Kaczmarek (18), 2:2 Andrzej Ossowski (63), 3:2 Natan Waligóra (68), 3:3 Kamil Chiliński (72), 3:4 Dawid Kaczmarek (78).
BŁĘKITNI Stargard - WDA Świecie 1:2 (1:1); 0:1 Michał Kalitta 14, 1:1 Oliwer Kowalik (45), 1:2 Jakub Skupień (90).
NOTEĆ Czarnków - POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard 1:1 (1:1); 1:1 Klaudiusz Milachowski (28), 1:1 Rian (43).
Spotkania Floty Świnoujście z Lechem II Poznań oraz Wybrzeża Rewalskiego Rewal z Pogonią Nowe Skalmierzyce (na Stadionie Leśnym w Niechorzu) odbędą się w niedzielę o godz. 15.