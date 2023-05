Piłka nożna. Na zakończenie sezonu Pogoń wygrywa 4:0 i gra w pucharach! (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

W ostatnim meczu obecnego sezonu, przy pełnych trybunach i gorącym dopingu, szczecińska Pogoń po dobrej grze wysoko pokonała rywali z Radomia i zakończyła rozgrywki na IV miejscu, premiowanym grą w Lidze Konferencji Europy. Wskoczyć na podium portowcom się nie udało, bo zgodnie z naszymi obawami, Lech wygrał w Poznaniu z Jagiellonią Białystok i zdobył brązowy medal. Mistrzem Polski już wcześniej został Raków Częstochowa, a tytuł wicemistrzowski wywalczył z Legią Warszawa były szkoleniowiec z Twardowskiego Kosta Runjaić. Najwyższą klasę rozgrywkową, oprócz wcześniej zdegradowanych - Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk - opuszcza także Wisła Płock.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: POGOŃ Szczecin - RADOMIAK Radom 4:0 (1:0); 1:0 Kamil Grosicki (34 karny), 2:0 Mateusz Łęgowski (47), 3:0 Luka Zahovič (51), 470 Alexander Gorgon (90).

POGOŃ: Dante Stipica - Linus Wahlqvist (68 Paweł Stolarski), Benedikt Zech (77 Danijel Lončar), Mariusz Malec (77 Kóstas Triantafyllópoulos), Leonárdo Koútris - Marcel Wędrychowski (65 Wahan Biczachczjan), Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski, Sebastian Kowalczyk (65 Alexander Gorgon), Kamil Grosicki - Luka Zahovič

RADOMIAK: Albert Posiadała - Damian Jakubik (54 Daniel Pik), Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki (26, 92. Mike Cestor), 33. Dawid Abramowicz - 7. Lisandro Semedo, 77. Chrístos Dónis (54, 8. Luizão), 10. Roberto Alves, 70. Frank Castañeda, 80. Berto Cayarga (74, 90. Jakub Nowakowski) - 19. Jean Franco Sarmiento (75, 18. Krystian Okoniewski).

Żółte kartki: Wahlqvist, Biczachczjan - Alves. Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 19 590.

Portowcy rozpoczęli spotkanie z grającymi pod słońce radomianami od krótkiego rajdu Grosickiego, zakończonego nieco niecelnym strzałem. Później do głosu doszli goście i w 11. minucie Cayarga w świetnej sytuacji strzelił tuż koło słupka. Po chwili Zech zablokował wychodzącego na strzelecką pozycję Castañedę, wybijając piłkę na rzut rożny, ale sędzia uznał, że Kolumbijczyk faulował Austriaka i zamiast kornera, był rzut wolny dla Pogoni. W 24. minucie w szczecińskim polu karnym przewrócił się Semedo, ale nikt mu w tym nie „pomagał", więc arbiter nakazał grać dalej. W tej samej minucie po kontrze i dalekim podaniu do Łęgowskiego, nasz defensywny pomocnik był bliski wyjścia na pozycję sam na sam z bramkarzem, ale na linii pola karnego przegrał pojedynek z Posiadałą. Cztery minuty później Stipica zastopował akcję zawiązaną przez Sarmiento. W kolejnej minucie Łęgowski strzelił tuż obok bramki. W 31. minucie po rajdzie Grosickiego do podania pod bramką nie doszedł Wędrychowski, ale akcja nie zakończyła się jeszcze, a gdy piłka wróciła w pole karne, za jego końcową linią sfaulowany został Zahovič. Kilka minut trwała analiza VAR-u i do piłki podszedł Grosicki, posyłając pewnie piłkę do siatki, choć radomski golkiper chciał go zdeprymować, przed strzałem biegając po linii bramkowej, czego oczywiście przepisy nie zabraniają. Tuż po wznowieniu gry portowcy mogli podwyższyć wynik, gdy po wzorcowej akcji Grosika z Kowalczykiem, ten drugi strzelił nieznacznie nad bramką. W doliczonym czasie pierwszej połowy, po akcji lewą stroną Grosickiego z Koútrisem, Zahovič nie doszedł do obiecującej piłki, a przed zejściem piłkarzy do szatni, strzał Semedo obronił nasz bramkarz.

Po zmianie stron Pogoń zaatakowała na bramkę przy sektorze swoich szalikowców i już w 47. minucie Grosik podał do Łęgowskiego, który lekkim fałszem z 12 metrów strzelił gola tuż przy słupku. Cztery minuty później goście nieumiejętnie wyprowadzali piłkę spod własnej bramki, a po błędzie Posiadały, Zahovič z bliska zdobył trzecią bramkę. Dwie minuty później Grosicki nie doszedł do podania Zahoviča, a po chwili bramkarz Radomiaka obronił strzał Łęgowskiego. W 64. minucie oglądaliśmy fantastyczną akcję Zahoviča z Wędrychowskim zakończoną golem, ale sędzia uznał, iż był spalony. Jak widać trzecia bramka mocno podbudowała napastnika reprezentacji Słowenii, który w 70. minucie z ostrego kąta trafił w słupek. W 82. minucie strzał Gorgona radomski bramkarz sparował na rzut rożny, a po chwili golkiper ten obronił uderzenie Grosickiego. Gdy rozpoczynał się doliczony czas gry, dokładne podanie Łęgowskiego na czwartą bramkę zamienił strzałem z bliska Gorgon. W drugiej połowie goście przeprowadzili kilka akcji, ale nie potrafili ich sfinalizować i nie poradzili sobie nawet w kontrze z przewagą liczebną: czterech na dwóch. Po dobrej grze Pogoń odniosła więc zasłużone zwycięstwo! ©℗ (mij)

Kompleksowa informacja o meczu, ze statystykami, wypowiedziami oraz licznymi ciekawostkami, także zakulisowymi, w poniedziałkowym „Kurierze Szczecińskim" oraz w e-wydaniu.