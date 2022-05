Piłka nożna. Mariusz Kuras w Świcie

III-ligowy sezon piłkarski jeszcze nie dobiegł końca, ale Świt Skolwin już zatrudnił nowego trenera, świetnie znanego w Szczecinie Mariusza Kurasa, który zastąpi Andrzeja Tychowskiego. Kontrakt nowego szkoleniowca ma obowiązywać dwa sezony.

Mariusz Kuras to wychowanek Rakowa Częstochowa, ale jeszcze jako junior w styczniu 1983 roku, przeniósł się do Pogoni Szczecin, w której grał niemal przez całą karierą piłkarską aż do 1999 roku, jedynie z roczną przerwą na epizod w lidze izraelskiej w Maccabi Jafa i Szimszon Tel-Awiw. Popularny „Mario”, szanowany szczególnie za serce do gry i wielką skromność, w granatowo-bordowych barwach rozegrał rekordową w skali klubu liczbę 430 spotkań (300 w ekstraklasie i 130 w II lidze). Z reprezentacją Polski do lat 18 wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy. Karierę trenerską rozpoczął w Pogoni w 1999 roku, początkowo jako grający asystent trenerów Leszka Jezierskiego, Jana Juchy, Albina Mikulskiego i Edwarda Lorensa. W roli pierwszego szkoleniowca zadebiutował za czasów Sabriego Bekdaşa zdobywając wicemistrzostwo kraju. Następnie przeniósł się do GKS-u Bełchatów, wprowadzając go do ekstraklasy, a kolejnym klubem był II-ligowy Radomiak Radom. Ponownie w Pogoni zatrudnił go Antoni Ptak, a następnie przeszedł do Stilonu Gorzów, skąd trafił do I-ligowej Odry Wodzisław. Po raz trzeci trafił do Pogoni w 2007 roku, a później był trenerem II-ligowego Zawiszy Bydgoszcz, skąd trafił do Sandecji Nowy Sącz. W ostatnim okresie pracował w naszym regionie, w Hanzie Goleniów i Energetyku Gryfino. W kończącym się sezonie prowadzi drużynę Żaków Szczecin, z którą awansował do Centralnej Ligi Juniorów Młodszych, a przed tygodniem wygrał z Pogonią 3:2.

Asystentem Mariusza Kurasa będzie były obrońca Tomasz Ciesielski, który zanotował jeden występ w reprezentacji Polski, z Polonią Warszawa zdobył mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar i Puchar Ligi, a w ekstraklasie występował jeszcze w Widzewie Łódź i Zagłębiu Sosnowiec. (mij)