Piłka nożna. Filmowy gol Bichakhchyana, kolejne trafienie Koulouris

Fot. Ryszard PAKIESER

Pogoń awansowała do III rundy eliminacji Ligi Konferencji, pokonując w rewanżowym meczu Linfield FC 3:2. Kolejnym rywalem portowców w europejskich rozgrywkach będzie teraz belgijski Gent.

Pogoń Szczecin - Linfield FC 3:2 (1:1); 0:1 Mulgrew (16), 1:1 Koulouris (48), 1:2 McClean (51), 2:2 Wahlqvist (57), 3:2 Bichakhchyan (75)

Pogoń: Klebaniuk - Wahlqvist, Loncar, Malec, Koutris ( 71. Borges) - Wędrychowski (64. Bichakhchyan), Gamboa, Kurzawa (71. Łęgowski), Zahović (64. Gorgon), Grosicki - Koulouris (79. Przyborek).

Pogoń przystępowała do czwartkowego meczu z trzybramkową zaliczką z pierwszego wyjazdowego meczu. Po zwycięstwie w Irlandii 5:2, przed własna publicznością podopieczni Jensa Gustafssona triumfowali 3:2. Bilans bramkowy Pogoni w tegorocznej edycji Ligi Konferencji jest zatem po dwóch meczach imponujący.

Zanim jednak Pogoń pokazała swoje atuty długo męczyła się z irlandzkim rywalem. W pierwszej połowie to goście niespodziewanie objęli prowadzenie, a Pogoń nie potrafiła ani razu sforsować defensywy rywali. Wyrównanie padło na początku II połowy. Bramkę zdobył Koulouris i był to czwarty gol Greka w czwartym oficjalnym meczu Pogoni. Goście szybko odpowiedzieli jednak drugim trefieniem, ale z prowadzenia nie cieszyli się już zbyt długo. Po sześciu minutach do wyrównania doprowadził Wahlqvist. Pogoń przejęła inicjatywę i zagrażała bramce z dużą regularnością. Doskonałej okazji na trzecią bramkę nie wykorzystał Kurzawa, a tuż nad poprzeczką uderzał Łęgowski. Po 75. minutach w końcu zawodnicy Jensa Gustafssona objęli prowadzenie. Wprowadzony kilka minut wcześniej na boisko Bichakhchyan odebrał piłkę rywalowi i sam z ponad 25. metrów posłał piłkę w samo okienko bramki Johnsa. W końcówce meczu portowcy mieli kolejne okazje, ale strzały Koulourisa i Łęgowskiego nie znalazły drogi do siatki.

(woj)