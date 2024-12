Piłka nożna. Adrian Sandach odchodzi ze Świtu

Adrian Sandach wraca do Polonii Warszawa

Adrian Sandach nie będzie wiosną reprezentował już barw drugoligowego Świtu Skolwin. 20-letni bramkarz, który wystąpił jesienią we wszystkich 19 meczach szczecińskiego beniaminka, wraca do Polonii Warszawa.

„Klub podjął decyzję o skróceniu wypożyczenia naszego bramkarza, co oznacza, że Adrian oficjalnie wróci na Konwiktorską z dniem 1. stycznia i z resztą drużyny rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej pierwszej ligi" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Polonii.

Adrian Sandach do zespołu Polonii trafił latem zeszłego roku z Korony Kielce. 20-letni bramkarz pochodzący z Warszawy nie zdołał jednak zadebiutować w pierwszej drużynie Czarnych Koszul. Grał regularnie w rezerwach, z którymi rywalizował na boiskach piątej ligi oraz doszedł do finału okręgowego Pucharu Polski. Latem trafił do Świtu i był jasnym punktem drugoligowego beniaminka. W W 19 meczach II ligi wpuścił 29 bramek, w pięciu zachował czyste konto i obronił rzut karny w meczu z GKS Jastrzębie.

Teraz w Warszawie o miejsce między słupkami Adrian Sandach będzie rywalizował z Mateuszem Kuchtę. 28-letni podstawowy bramkarz Polonii w 16 meczach I ligi wyciągał piłkę z siatki tylko 15 razy.

(woj)