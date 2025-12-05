Padel. Sukcesy na Mistrzostwach Polski Juniorów

Mocny występ zanotowali zawodnicy Fabryki Energii na Mistrzostwach Polski Juniorów w Padlu, które odbyły się w Padel Center Academy przy ul. Lwowskiej w Katowicach.

REKLAMA

Młodzi zawodnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych U12, U14, U16 i U18.

Na mistrzostwach Fabrykę Energii reprezentowali: Laura (10 lat) i Leon (8 lat) Moskalonek, Pola (10 lat) i Tadeusz (12 lat) Janus, Ivan Netrybiichuk (12 lat), Maciej Ząbek (13 lat), Jakub Sumisławski (14 lat) i Dawid Wesołek (15 lat).

Ośmioro reprezentantów klubu wystartowało w Mistrzostwach Polski Juniorów, notując szereg znakomitych rezultatów w kilku kategoriach wiekowych.

W rywalizacji do lat 12 świetnie spisała się rozstawiona z numerem 1 para Tadeusz Janus - Ivan Netrybiichuk. Faworyci zawodów pewnie przebrnęli przez kolejne rundy i dopiero w finale po niezwykle zaciętym meczu ulegli przyszłym mistrzom przegrywając 8:10 w decydującym match tie-breaku. W tej samej kategorii doszło do rodzinnego pojedynku - najmłodszy zawodnik całego turnieju, 8-letni Leon Moskalonek, wygrał swoje ostatnie spotkanie, pokonując niewiele starszą siostrę Laurę.

W kategorii do lat 14 świetną formę potwierdził Jakub Sumisławski, który po raz kolejny udowodnił, że należy do krajowej czołówki. Szczecinianin dotarł aż do finału, gdzie lepsi okazali się trenujący za granicą Gustaw Olczak i David Ferreyra. Wszyscy zawodnicy Fabryki Energii startujący w tej kategorii dotarli co najmniej do ćwierćfinałów, co świadczy o wysokim poziomie szkolenia.

Sumisławski wystąpił również w kategorii do lat 16, gdzie jako czternastolatek był spośród szczecinian najbliżej podium. Z kolei Dawid Wesołek zakończył rywalizację zwycięstwem w meczu o 7. miejsce, a następnie spróbował sił w kategorii do lat 18, gdzie zanotował zwycięstwo w fazie grupowej.

Historyczny akcent pojawił się w drabince dziewcząt do lat 18. 10-letnia Pola Janus była o zaledwie dwa punkty od zdobycia medalu mistrzostw Polski, prezentując ogromną determinację i talent. W tej samej kategorii swoje pierwsze turniejowe kroki stawiała również Laura Moskalonek, jedna z najmłodszych uczestniczek rywalizacji.

Udany występ całej ósemki zawodników Fabryki Energii potwierdza, że Szczecin staje się jednym z najważniejszych ośrodków młodzieżowego padla w Polsce, a klubowa akademia wychowuje zawodników, którzy już wkrótce mogą sięgnąć po najwyższe krajowe trofea. ©℗ (PR)

REKLAMA