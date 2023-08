Niszowe mistrzostwa świata. Kurierzy na rowerach walczą o zwycięstwo [GALERIA, FILM]

Mistrzostwa kurierów rowerowych to coroczne wydarzenie, które odbywa się w różnych miastach Polski. W tym roku gospodarzem imprezy jest Szczecin. Fot. Ryszard PAKIESER

Dziesiątki kurierów wzięło w sobotę (12 sierpnia) udział w wyścigu w ramach corocznych mistrzostw świata kurierów rowerowych. Wydarzenie odbywało się na poziomie 2. parkingu w Galerii handlowej Turzyn. To jednak nie koniec tej sportowej imprezy, która w tym roku odbywa się przez kilka dni w naszym mieście, goszcząc kurierów i kurierki z całej Polski.

Wyścigi kurierów rozpoczęły się około godziny 16.00. Wcześniej uczestnicy rejestrowali sie i przygotowywali do zawodów. Całe wydarzenie, poza wyścigami, nie przypominało tradycyjnych zawodów sportowych. Zawodnicy są dość niekonwencjonalni, nie ogranicza ich ani wiek, ani wytyczne dotyczące wagi czy sylwetki. W mistrzostwach świata kurierów rowerowych udział może wziąć każdy pełnoletni miłośnik dwóch kółek. sami organizatorzy przyznają, że jest to dość niszowa impreza.

- Mistrzostwa kurierów rowerowych to coroczne wydarzenie, które odbywa się w różnych miastach Polski - tłumaczy organizator, Jakub Markiewicz, ps. "Kryzys". - Ochotniczo zgłaszają się organizatorzy z różnych miast, aby poprowadzić taką imprezę. To kilkudniowy event, podczas którego jest dużo ścigania się, czyli to, co lubią kurierzy. Oprócz tego organizujemy imprezy towarzyskie i integrujące. Najważniejszy jest tutaj wyścig główny, po którym decydujemy, kto jest najszybszym kurierem i kurierką w kraju.

Przyznaje, że rywalizacja kurierów jest dość inkluzywna. Pomimo podziału na kategorie męską i żeńską, w rywalizacji udział biorą także osoby nieheteronormatywne.

- Dokładnie jest to rozpisane jako kategoria otwarta i kategoria WTNB, czyli woman, trans and non-binary. Staramy się mieć bardziej inkluzywne środowisko - mówi.

Mistrzostwa to seria wyścigów odbywających sie przez kilka dni. Wyścig na Turzynie, czyli tzw. kryterium to rajd po zamkniętej pętli.

- W tej rywalizacji startuje kilku zawodników i co drugie okrążenie odpada ostatnia osoba, aż zostaną dwie, które przechodzą do następnego etapu - tłumaczy Markiewicz. - W finale wyścig jest trochę dłuższy. Powiedzmy, że będzie tam dwadzieścia okrążeń i co drugie okrążenie - zależnie od pozycji na mecie - każdy zawodnik dostaje punkty. Po ich zsumowaniu i dwudziestu okrążeniach wiemy, kto zwyciężył.

Wydarzenie trwa od piątku, 11 sierpnia i zakończy się we wtorek, 15.08. Szczegółowy program rajdów po Szczecinie i wydarzeń towarzyszących znajduje się na stronie https://pcmc2023.pl/pl/program/. ©℗

(aj)

Fot. Ryszard PAKIESER

Film: Piotr Sikora