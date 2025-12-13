Koszykówka. Spójnia przegrała jednym oczkiem

Szymon Szmit rzucił w Lesznie 14 punktów. Fot. PGE Spójnia/Facebook

Po pierwszej remisowej kwarcie, w dwóch kolejnych stargardzianie nieznacznie ustępowali gospodarzom, ale w ostatniej części próbowali odrabiać straty, lecz zabrakło jednego oczka.

I liga koszykarzy: NOVIMEX POLONIA 1912 Leszno - PGE SPÓJNIA Stargard 88:87 (15:15, 26:21, 27:23, 20:28)

SPÓJNIA: Wojciech Czerlonko 19, Jalen Ray 19, Szymon Szmit 14, Ilja Gromows 11, Jarosław Mokros 10, Jakub Karolak 8, Wiktor Rajewicz 4, Francis Han 2, Paweł Kopycki, Aleksander Jęch

Na dwie i pół minuty przed końcem Spójnia przegrywała 76:83 i rozpoczęła finisz zdobywając pod rząd 11 punktów. Później jednak gospodarze rzucili za 2 i za 3 punkty obejmując jednopunktowe prowadzenie na 5 sekund przed końcem. W tym momencie trener stargardzian wziął czas, a po wznowieniu gry na sekundę przed finiszem, Ray rzucił z wyskoku za 3 oczka, ale nie trafił i Spójnia musiała pogodzić się z porażką, po której z uzbieranym oczkiem (21 pkt.) dzieli 4.-8. miejsce w tabeli. ©℗ (mij)

