Grappling. Mazur wywalczyła trzy medale [GALERIA]

Burmistrz Krystian Kowalewski osobiście gratulował Adriannie Mazur sukcesów sportowych.

Adrianna Mazur, zawodniczka Klubu Sportowego Hulk Team w Policach, zdobyła trzy medale na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie w grapplingu. W piątek (29 listopada) za te osiągnięcia sportowe została nagrodzona przez burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego. Nagrodę otrzymał także jej trener Adrian Mazur.

Grappling to rodzaj walki wykorzystującej techniki chwytów: dźwiganie, duszenie, rzuty. Łączy elementy kilku sztuk walki: zapasów, sambo, brazylijskiego jiu-jitsu. W grapplingu zabronione jest uderzanie. W Polsce to stosunkowo młoda konkurencja, ale...

- Mamy jedną z najlepszych kadr na świecie, bardzo dobrych zawodników, bardzo dobry system szkolenia - mówi Adrian Mazur, trener Adrianny Mazur (to jego siostrzenica) oraz prezes KS Hulk Team. - Jest też bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o dostanie się do kadry. Nie jest to proste.

Mistrzostwa Świata w Grapplingu to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu sportowym chwytanych sportów walki. Adrianna Mazur długo i ciężko pracowała, żeby na tych mistrzostwach dobrze wypaść. I ta praca przyniosła efekty. Z Kazachstanu przywiozła aż trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy. Dwa medale zostały zdobyte w kategorii wiekowej U-20, a jeden medal, srebrny, w kategorii seniorskiej.

To nie pierwsze znaczące sukcesy tej zawodniczki. W maju tego roku zdobyła podwójne wicemistrzostwo Europy, a w tamtym roku, w kadetkach, podwójne mistrzostwo świata.

Te sukcesy doceniły władze gminy, w której oboje (zawodniczka i jej trener) mieszkają oraz trenują. W piątek burmistrz Polic wręczył im nagrody. Za sukcesy, ale też za zaangażowanie w promowanie aktywności sportowej.

- Bardzo się cieszymy, że w Policach mamy tak zdolną młodzież i tak zdolnych trenerów - powiedział burmistrz. - Funkcjonujecie już od wielu lat i widzę, że coraz więcej osób jest wokół was, coraz więcej osób inspirujecie, coraz więcej osób napełniacie dumą, sprawnością i takim stylem życia. Fajnie, że pokazujecie, że może to prowadzić nawet do tak wielkich osiągnięć, jakie Adrianna tutaj prezentuje. Bardzo się cieszymy z waszej działalności u nas w gminie. Życzymy kolejnych sukcesów, uporu, walki, chęci i satysfakcji przede wszystkim. Bo rozumiem, że to, co robicie, daje wam mnóstwo radości i satysfakcji. Tak trzymajcie.

Klub Sportowy Hulk Team generalnie oferuje zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych. Także dla najmłodszych, już od 4. roku życia.

- Od 4. do 6. roku życia prowadzimy grupę, która jest ogólnorozwojowa - mówi Adrian Mazur. - Jeszcze nie wprowadzamy tam żadnych technik, bo to jest za trudne. Dopiero od 6. roku życia zaczynamy wprowadzać delikatnie techniki.

Górnej granicy wieku właściwie nie ma. W klubie trenują osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z tym sportem dobrze po 40. i zdołały osiągnąć poziom pozwalający odnosić sukcesy na różnych zawodach.

Adrianna Mazur na pytanie, czy poleca takie treningi, odpowiada bez namysłu.

- Są idealne przede wszystkim na rozładowanie się - mówi. - Po całym dniu w szkole, gdy przychodzę na trening, to jest doskonała okazja, żeby się wyżyć. A poza tym: mnóstwo przyjaźni, niesamowita atmosfera w klubie, którą trener stworzył. Każdy tam znajdzie coś dla siebie.

Sama zaczęła trenować 11 lat temu. Wtedy miała 7 lat.

Trener zapewnia, że w tej konkurencji sportowej nie są najważniejsze predyspozycje fizyczne, np. wzrost.

- Głowa jest kluczowa, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, logicznego myślenia w danym momencie, szybkiego dostosowania się do gry, do reguł - wymienia pożądane predyspozycje. - Nad tym też pracujemy.

A więcej o klubie i treningach w nim można przeczytać na jego stronie internetowej: hulkteam.pl.©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ