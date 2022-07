Znamy wyniki matur zachodniopomorskiej młodzieży. Znów poniżej średniej

Na ten moment z niecierpliwością czekało tysiące maturzystów z Zachodniopomorskiego - 5 lipca od godz. 8.30 młodzież mogła sprawdzić, jak im poszedł najważniejszy egzamin w życiu. Maturę w Zachodniopomorskim zdało 75,8 procent tegorocznych abiturientów - wynika ze wstępnych informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Lepiej wypadła młodzież z liceów - odsetek sukcesów wynosi dla nich 79, 3 proc., maturę zdało 70,2 proc.uczniów techników. 7,5 proc. uczniów z regionu egzaminu dojrzałości nie zdało, 16,8 proc. ma szansę na poprawkę 23 sierpnia - nie powiodło się im na jednym przedmiocie.

W całym kraju maturę zdało 78,2 proc. licealistów i uczniów techników. Prym wiedli absolwenci liceów - tu zdanymi egzaminami może pochwalić się 84 proc. Słabiej wypadli kończący technika - 69,2 proc. Absolwenci branżowych szkół II stopnia nie mogą mówić o sukcesie - maturalne zmagania zakończyło ledwie 20,5 proc. absolwentów, aż 45,9 proc. matury nie zdało.

- Tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne, ponieważ to był rok stacjonarny, maturzyści przygotowywali się do matur w szkołach, wraz ze swoimi nauczycielami - ocenił minister Przemysław Czarnek na antenie radiowej. - Wiemy, że poprzedni rok to był rok w większości w trybie zdalnym i, siłą rzeczy, to przygotowywanie się do matur spoczywało głównie na samych uczniach i ewentualnie korepetytorach.

ℹ️ Egzamin maturalny:

🔹 pozytywnie zakończyło 78,2% tegorocznych maturzystów;

🔹 prawo do poprawki posiada 15,5% osób;

🔹 matura została niezdana przez 6,3% absolwentów. pic.twitter.com/tEYDCZrFLo — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) July 5, 2022

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w maju 2022 r. w naszym regionie przystąpiło 9 813 tegorocznych absolwentów szkół oraz jedna absolwentka z Ukrainy, która przybyła do Polski po 24 lutego br.

Na poziomie podstawowym uczniowie zdawali trzy egzaminy pisemne: język polski, matematykę i język obcy nowożytny (głównie angielski). Abiturienci musieli także przystąpić do egzaminu z jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie na poziomie rozszerzonym można było wybrać 5 przedmiotów. W tym roku - podobnie jak w 2021 i 2020 - nie było egzaminów ustnych.

Język polski na poziomie podstawowym zdało 95 proc. młodzieży z naszego województwa, gorzej poszła abiturientom matematyka na poziomie podstawowym - 79 proc. Najchętniej wybierany język angielski zdało 94 proc. uczniów liceów i techników.

Wyniki maturalne z trzech sesji - głównej, która odbyła się w maju, dodatkowej - z czerwca oraz poprawki, która odbędzie 23 sierpnia - będą znane 9 września.

(kel)