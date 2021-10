Zachodniopomorskie Noble 2020 przyznane

Poznaliśmy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble. Wyróżnienia wręczono im podczas uroczystej gali w Szczecinie. Nagrodę przyznano już po raz dwudziesty pierwszy.

Konkurs jest organizowany przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Laureaci wybierani są w siedmiu kategoriach. Oto najlepsi naukowcy 2020, nagrodzeni przez kapitułę.

W dziedzinie nauk humanistycznych: prof. dr hab. Jörg Hackmann - Uniwersytet Szczeciński, za książkę Geselligkeit in Nordosteurpa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region, Wiesbaden: Harrasowitz, 2020 poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. W dziedzinie nauk podstawowych: dr Xin Wen - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię. W dziedzinie nauk technicznych: dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK - Politechnika Koszalińska, za inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania. W dziedzinie nauk ekonomicznych: dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński, za cykl artykułów w wysoko punktowanych czasopismach poświęcony tematyce innowacyjności - w kontekście: ekonomii cyrkularnej, badań nad konkurencyjnością gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju. W dziedzinie nauk rolniczych: dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych. W dziedzinie nauk medycznych: dr hab. Andrzej Ossowski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, za wdrożenie innowacyjnych metod identyfikacji zwłok opartych o analizę mitochondrialnego DNA. W dziedzinie nauk o morzu: prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie, za badania i wdrożenie technologii z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i silników okrętowych oraz prof. dr hab. inż. Marek Gryta - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za badania i wdrożenie technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi. W dziedzinie nauk artystycznych: prof. dr hab. Kamil Kuskowski - Akademia Sztuki w Szczecinie, za zorganizowanie w 2020 roku czterech wystaw w prestiżowych galeriach krajowych i zagranicznych, w tym wystawy Wer im glashaus sitzt, solite mit steinen werfen; w galerii Kunsthaus w Wiesbaden.

Kandydatów do nagród zgłaszają Rektorzy Uczelni i Członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Wybrani naukowcy to osoby o największym i najciekawszym dorobku w roku 2020, których praca zostaje w ten sposób dostrzeżona i wyróżniona.

(isz)