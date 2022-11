Szkoła do hymnu. Wspólne śpiewanie w czwartek o 11.11

Do wspólnego odśpiewania Hymnu Polski w czwartek 10 listopada zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświaty minister edukacji i nauki. Z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości MEiN organizuje wielką akcję „Szkoła do hymnu”, którą zainicjowano w 2018 roku i cieszy się ogromnym powodzeniem. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi nie tylko w placówkach oświatowych w Polsce - zaśpiewają go również dzieci i młodzież z ośrodków polonijnych na całym świecie.

Podobnie jak w ubiegłych latach MEiN proponuje wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku będzie to czwartek, 10 listopada. „Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata.

Rekord dla Niepodległej

W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów i prawie 480 tys. nauczycieli aż w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata. Rok później hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych. W roku 2020 – mimo trwającej epidemii i kształcenia na odległość – do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne.

W minionym roku „Mazurek Dąbrowskiego” wybrzmiał w prawie 21 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało blisko 4 mln uczniów i prawie 380 tys. nauczycieli z całego kraju.

Zapisy tylko do 9 listopada

Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które chcą zgłosić swój udział w akcji maja jeszcze czas do 9 listopada do godz. 23.59 - dyrektorzy lub inne uprawnione osoby muszą wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie Pracownika w Systemie Informacji Oświatowej (w zakładce „Ankiety”). Każda placówka uczestnicząca we wspólnym śpiewaniu otrzyma pamiątkowy dyplom. Ministerstwo zachęca również do publikowania relacji ze śpiewania hymnu na profilach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu oraz na stronach internetowych, podobnie jak stało się to w latach minionych - wówczas relacji z radosnego śpiewania było mnóstwo.

(kel)