Skierowania już dostępne. Szczepienia dzieci od lat 5 do 11

JUŻ 12 grudnia pojawiły się w systemach rodziców pierwsze aktywne e-skierowania na szczepienia dzieci od 5 roku życia. 13 grudnia miała zaś dotrzeć do Polski pierwsza partia preparatu dla najmłodszych. Cykl szczepień dla tej grupy - według Ministerstwa Zdrowia - ma się rozpocząć 16 grudnia. Jednak nie w każdym powszechnym punkcie będzie można zaszczepić dziecko, bo przed wakcynacją musi zbadać je lekarz. Informacje o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji.

W jaki sposób można zarejestrować dziecko na szczepienie?

Zapisać dziecko na szczepienie można na dwa sposoby: poprzez Profil Zaufany i bez jego użycia. W pierwszym przypadku rodzic musi zalogować się na Profil Zaufany i wybrać jeden z dostępnych terminów i miejsce szczepienia. Oczywiście, datę jak i sam punkt można zmienić.

W drugim przypadku nie trzeba logować się na Profil Zaufany. Wystarczy wejść na stronę https:/pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl i wybrać “Rejestracja bez Profilu Zaufanego”. Należy tu wpisać nazwisko dziecka, jego numer PESEL oraz swój numer telefonu, po czym rodzic otrzymuje sms z kodem, który trzeba wpisać w kolejnym kroku formularza. Następnie wybrać dogodny termin szczepienia, po czym na podany nr telefon przyjdzie SMS z potwierdzeniem.

Wytyczne dot. szczepienia dzieci

Najmłodsi będą szczepieni preparatem BioNTech/Pfizer, który zarekomendowała Europejska Agencja Leków (EMA). Szczepionkę zatwierdziła także Komisja Europejska.

Dzieciom od 5. do 11. roku życia szczepionka podawana będzie w dawce trzykrotnie mniejszej niż ta, jaką przyjmują dorośli.

- Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni - informuje Ministerstwo Zdrowia. - W przypadku szczepionki Comirnaty osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej.

Lista punktów, w których można będzie zaszczepić dziecko od 5. do 11. roku życia będzie także na bieżąco aktualizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co daje szczepionka i gdzie szczepić dzieci?

- Jestem gorącą orędowniczką szczepień, warto więc podać preparat dzieciom, mają bowiem większą szansę na to, że chorobę przejdą łagodnie - mówi lek. med. Beata Wąchalska z NZOZ „Hipokrates" przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. - Trzeba pójść do takiego punktu, w którym jest opieka lekarza, a nie do apteki, czy powszechnego punktu, w którym jest tylko pielęgniarka. Rodzicom dzieci, które mają alergie oraz doświadczyły odczynów alergicznych zalecam, by wakcynacje odbywały w szpitalach.

Według Ministerstwa Zdrowia do szczepień w grupie 5-11 lat jest ponad 2 mln 600 tys. dzieci.

