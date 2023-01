W piątek 13 stycznia w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13 odbędzie się "Noc Biologów". Tegoroczne hasło przewodnie to „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.

Poruszany zostanie temat katastrofy ekologicznej na Odrze. Możemy się spodziewać wykładu „Co dalej z Odrą”, podczas którego będzie można zadawać pytania ekspertowi w tej tematyce. W programie wydarzenia nie zabraknie również bardzo popularnych wykładów m.in. na temat dobierania się ludzi w pary, śmiechoterapii z pokazem kilku technik śmiechoterapeutycznych. W tym dniu będzie także okazja do odwiedzenia nowocześnie wyposażonych laboratoriów, poznania technik badawczych, jakimi posługują się na co dzień naukowcy, a także do samodzielnego wykonania doświadczeń i zaobserwowania ciekawych zjawisk.

Organizatorzy przygotowali łącznie ok. 20 zajęć w formie warsztatów, pokazów, laboratoriów o charakterze obserwacyjnym jak i doświadczalnym. Szczegóły na stronie internetowej

(as)