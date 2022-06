„Medycyna jest kobietą”. Z da Vinci na sali operacyjnej

Warsztaty dla kobiet chirurgów z wykorzystania robota da Vinci od piątku trwają w szpitalu klinicznym na szczecińskich Pomorzanach. Ich głównym celem jest zachęcenie tych specjalistek do pracy z zaawansowanymi technologiami, które są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i operującego lekarza. To spotkanie stało się też okazją do wręczenia dyplomów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie m.in. za 300 operacji wykonanych już z wykorzystaniem systemu robotycznego.

Na te warsztaty do Szczecina przyjechały specjalistki (niektóre jeszcze w trakcie specjalizacji) z ginekologii operacyjnej. Są z Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Rzeszowa i Szczecina. Takie zawodowe spotkanie jest też kolejnym pretekstem do potwierdzenie, że kobiety chirurdzy doskonale sobie radzą na salach operacyjnych i podążają za najnowszymi technologiami w medycynie.

- Jako kobiecie tym fajniej jest mi spotkać się z paniami, bo ja wychodzę z założenia, że medycyna, jak sama końcówka wskazuje, jest kobietą - mówiła dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala na Pomorzanach. - Liczba studentów wydziałów lekarskich i absolwentów studiów medycznych również wskazuje na to, że medycyna jest kobietą, bo mamy wśród nich więcej pań. I cieszę się, że w ostatnich latach trend, że zabiegowcy to mają być tylko mężczyźni, ulega odwróceniu. Jesteście tego najlepszym przykładem. Do tej pory kobiety w zabiegówce musiały się przedzierać pazurami. Teraz to się trochę zmienia i mam nadzieję, że to już nie będzie taka droga przez chaszcze tylko dwupasmowa, trzypasmowa autostrada.

W czwartek uczestniczki warsztatów miały możliwość przypatrywania się operacji endometriozy wykonanej w asyście robota da Vinci.

- To już nawet nie przyszłość tylko teraźniejszość - mówi Magdalena Błońska ze szpitala „Inflancka” w Warszawie, jedna z uczestniczek warsztatów w Szczecinie. - Coraz więcej szpitali ma te systemy robotyczne i coraz więcej szpitali jest zainteresowanych kupnem tego systemu. Myślę, że kiedyś operacje będą się już tylko tak odbywać.

I zwraca uwagę na zalety używania tej nowoczesnej technologii.

- Przede wszystkim pacjentki są krócej hospitalizowane, jest mniej powikłań w trakcie operacji - wymienia. - Dla nas też się liczy efekt estetyczny. Naszemu szpitalowi, który będzie się przekształcał w Warszawskie Centrum Zdrowia Kobiety, przyświeca też hasło „kobiety kobietom”, więc mamy dużo kobiet w zespołach operacyjnych. I patrzymy też na ten efekt estetyczny, żeby to leczenie było jak najmniej inwazyjne, żeby nie otwierać brzucha i nie robić wielkiej blizny. To jeszcze bardziej precyzyjne operacje od laparoskopowych. Badania pokazują, że jest mniej powikłań w trakcie operacji. Chodzi też o komfort chirurga, który nie musi stać, nie musi też wkładać siły fizycznej w operację, dzięki czemu jest bardziej wydajny. Tutaj siła jest generowana przez zaprogramowanego robota, a nie przez nasze ręce.

Operacje przy pomocy systemu da Vinci mogą wykonywać tylko przeszkoleni, certyfikowani specjaliści.

- Mamy dwa rodzaje certyfikacji - na lekarza, który operuje, i na lekarza, który asystuje - tłumaczy dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, lekarz kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie - Szkolenie trwa od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od tego, jak często można się spotykać. Jeśli chodzi o operatorów, to szkolą się w większości przypadków specjaliści, a do asysty - zarówno specjaliści jak i rezydenci.

Szpital kliniczny na Pomorzanach ma obecnie trzy certyfikowane zespoły - urologiczny, z chirurgii onkologicznej oraz ginekologiczny. Od 2020 roku wykonano tu ponad 300 operacji w asyście robota da Vinci. W większości są to zabiegi z zakresu urologii i chirurgii ogólnej, w tym unikalne operacje, takie jak np. wytworzenie zastępczego pęcherza jelitowego w całości wykonanego w ciele pacjenta, czy totalna kolektomia (wycięcie całego jelita grubego z powodu wielomiejscowego nowotworu lub z powodu polipowatości rodzinnej). Wśród pacjentek ginekologicznych dominują pacjentki otyłe, przy których system da Vinci bardzo dobrze się sprawdza – oznacza mniejsze ryzyko powikłań, krwotoków, szybszy proces gojenia, krótszy czas pobytu w szpitalu, a potem krótszy czas rekonwalescencji w domu. Pacjentki już dzień po operacji wstają i poruszają się samodzielnie. Dla operatora to także ogromne udogodnienie. M.in. doskonała widoczność pola operacyjnego, obraz 3D w 10-krotnym powiększeniu, proste dojście do wszystkich struktur w jamie brzusznej.

Warsztaty w Szczecinie są drugimi z cyklu szkoleń organizowanych przez Fundację Kobiety w Chirurgii. Do współpracy zaproszeni zostali: firma Synektik – wyłączny dystrybutor systemu robotycznego da Vinci i szpital kliniczny nr 2 w Szczecinie, który od blisko dwóch lat dysponuje takim sprzętem. ©℗

Agnieszka Spirydowicz