Dzisiaj rusza egzamin dojrzałości. Maturzyści, połamania piór!

Fot. Dariusz GORAJSKI

Oficjalnie blisko 3800 szczecińskich absolwentów szkół ponadpodstawowych zakończyło już edukację. Dziś rozpoczynają się matury. Ich wyniki będą znane 7 lipca. To pierwszy rocznik, który do egzaminu dojrzałości przystępuje na nowych zasadach.

W tym roku w Szczecinie 3023 osoby uczęszczające do szkół publicznych oraz 733 uczęszczające do szkół niepublicznych rozpoczynają maturalny maraton.

– Egzamin dojrzałości dla wszystkich rozpocznie się jednakowo. Równo o godzinie 9, w czwartek 4 maja, do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym, przystąpią wszyscy tegoroczni maturzyści – przypomina Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM w Szczecinie.

– Dzień później absolwentów szkół ponadpodstawowych czekać będzie egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego.

W tym roku wszyscy abiturienci zobowiązani są także do przystąpienia do matury z matematyki oraz z minimum jednego przedmiotu dodatkowego, takiego jak na przykład biologia, wiedza o społeczeństwie czy też geografia. Co ważne, egzamin z przedmiotu dodatkowego wybranego przez ucznia zostanie przeprowadzony na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9 w poniedziałek 8 maja, a na poziomie rozszerzonym, również o godz. 9 w piątek 12 maja.

Na każdy egzamin uczeń musi się stawić z dokumentem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem lub piórem z czarnym tuszem. Dodatkowo na egzamin z matematyki można przynieść linijkę i cyrkiel. Oczywiście, jak co roku, zakazane są telefony komórkowe, które przed wejściem na salę należy zostawić w szkolnym depozycie.

To niejedyne sprawdziany, z którymi muszą zmierzyć się tegoroczni abiturienci. Oprócz egzaminów pisemnych, maturzyści będą musieli również wykazać się wiedzą podczas części ustnej, która rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja. W tym przypadku wszystkie osoby zdające maturę będą egzaminowane z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Tegoroczna matura prowadzona jest w nowej formule. Przystępuje do niej rocznik uczniów, który jako pierwszy po ostatniej reformie edukacji kończył czteroletnie licea. Z powodu pandemii i długiego zdalnego nauczania wymagania wobec zdających zostały jednak obniżone o ok. 20-25 proc. Przy egzaminie na poziomie rozszerzonym zniesiono też wymagany dotychczas próg uzyskania co najmniej 30 proc.

Maturalny maraton to jak zawsze ogrom emocji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

– Ze wszystkich egzaminów najbardziej stresuję się językiem polskim – przyznaje Maja, tegoroczna maturzystka z XVI LO w Szczecinie. – Lista lektur jest o wiele dłuższa niż w ubiegłych latach i będzie znacznie więcej zadań otwartych. Na języku polskim wydaje mi się, że będzie „Zbrodnia i kara” lub temat związany z przemianą bohatera w „Panu Tadeuszu”. W tym roku dochodzą jeszcze egzaminy ustne. Najmniej obawiam się matematyki, mam dobre przeczucie.

Wyniki swoich zmagań maturzyści poznają 7 lipca br. Jeśli komuś się nie poszczęści, ma oczywiście szansę na poprawkę. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 8 września.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór. ©℗

ToT