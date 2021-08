Wybieramy imię dla nowego mieszkańca zoo Ueckermünde!

Warto odwiedzić zoo w Ueckermünde i sprawdzić, co nowego u sympatycznych mieszkańców tego ogrodu.

Czas pandemii, trudny dla zarządu i pracowników, okazał się owocny dla niektórych zwierzęcych rodzin. Na przykład flamingi – pozbawione wścibskich spojrzeń odwiedzających powiększyły swoją gromadkę o 4 małe puszyste pisklaki. W zoo mieszka obecnie 18 dorosłych flamingów różowych. Flamingi na zmianę wysiadują jaja. Zazwyczaj w nocy wysiaduje mama flaming, tata flaming zaś za dnia. W sumie wysiadują jaja przez około 30 dni. Upierzenie młodych jest szare/siwe i dopiero z wiekiem, w miarę przyjmowania pokarmu z betakarotenem ptaki nabierają różowego koloru. Okres kolorowania trwa zazwyczaj od 1 do 2 lat.

Również w zagrodzie zebr stepowych troszkę się działo – i w ostatnim tygodniu czerwca pojawiło się młode. Zebry stepowe są w naturze gatunkiem bliskim wyginięciu – ale dobrze radzą sobie w ogrodach zoologicznych. Żyją około 30 lat, dojrzałość płciową osiągają średnio po 4 latach. Ciąża trwa 375 dni. Zebry posiadają linie papilarne – tyle że na głowie. Nie ma dwóch takich samych zebr o tym samym wzorze pasków na pysku.

Huba i Avery zostali po raz pierwszy rodzicami. Mama – Avery – ma 6 lat i od 5 lat mieszka w Ueckermünde. Ojciec – Huba – jest o rok młodszy – i właśnie dla ich córeczki poszukamy wspólnie imienia.

Prześlijcie nam swoje propozycje imienia dla malutkiej zebry na adres: konkurs@24kurier.pl – a my wybierzemy to imię wspólnie z przedstawicielką zoo w Ueckermünde. Laureat konkursu otrzyma zaproszenie rodzinne do ogrodu – dla 4 osób oraz niespodziankę od zoo, która będzie czekała na miejscu.

Na propozycje czekamy do piątku 13 sierpnia.

(wk)