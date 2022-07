Seanse pod chmurką w Szczecinie. Duuużo znakomitych opowieści

W tym tygodniu szczecinianie mogą się wybrać na cztery seanse filmowe w plenerze. Wszystkie są bezpłatne. I tak, we wtorek na Dziedzińcu Menniczym Zamku Książąt Pomorskich zostanie wyświetlona, o godz. 22, opowieść pt. „Córka”, w tym samym miejscu, ale w czwartek od godz. 22 widzów czeka pokaz dramatu „Midsommar. W biały dzień”. Również w czwartek na deptaku Bogusława odbędzie się seans w ramach cyklu pn. „Kino na Leżakach” – o godz. 21.30 zostanie tu pokazany film pt. „Green Book”. Natomiast w sobotę na parkingu Galerii Kaskada widzowie obejrzą, od godz. 22, film pt. „Na noże”.

Adaptacja prozy Ferrante

„Córka” zdobyła już szereg nagród i kilkadziesiąt nominacji, w tym nagrodę za scenariusz na festiwalu w Wenecji. W obsadzie tego dramatu psychologicznego, na podstawie prozy Eleny Ferrante, widzowie zobaczą laureatkę Oscara, odtwórczynię roli królowej Elżbiety w serialu „Korona” – Olivię Colman, a także Dakotę Johnson, Jessie Buckley, Eda Harrisa, Petera Sarsgaarda i Polkę mieszkającą w Nowym Jorku, Dagmarę Domińczyk.

O czym opowiada film w reżyserii aktorki debiutującej po drugiej stronie kamery, Maggie Gyllenhaal? Oto Leda, rozwiedziona nauczycielka literatury, odnosząca sukcesy kobieta w średnim wieku, jedzie na wakacje nad morze. Na miejscu przez przypadek poznaje młodą matkę Ninę i jej ekscentryczną, głośną rodzinę. Obserwowanie młodej kobiety prowokuje główną bohaterkę do wielu przemyśleń dotyczących bycia matką. Dochodzi choćby do wniosku, że gdy jej córki wyjechały do Kanady, by zamieszkać z ojcem, nie był to dla niej wcale okres pełen bólu i melancholii. Kobieta z zażenowaniem stwierdziła bowiem, że teraz czuje się wolna, a jej życie stało się lepsze.

Mroczna baśń

„Midsommar. W biały dzień” to film Ariego Astera, wizjonera współczesnego kina i jednego z najciekawszych młodych twórców. Reżyser światowego przeboju „Dziedzictwo. Hereditary” stworzył mroczną baśń rozgrywającą się w biały dzień. W rolach głównych gwiazdy młodego pokolenia: Florence Pugh, Will Poulter oraz Jack Reynor.

Dani (Florence Pugh) i Christian (Jack Reynor) to młodzi Amerykanie, którym nie układa się w związku i rozważają rozstanie. Niespodziewana rodzinna tragedia zbliża ich jednak do siebie, a pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Wyprawa na dziewięciodniowy festiwal z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy, w której nigdy nie zachodzi słońce. Jednak celebrowane w sielskiej scenerii obrzędy z czasem przybierają nieoczekiwany, coraz dziwniejszy obrót.

Niezwykła przyjaźń

„Green Book” to zdobywca trzech Oscarów. W tej opowieści wystąpili: Mahershala Ali i Viggo Mortensen. Reżyser Peter Farrelly przeniósł na ekran opartą na prawdziwych wydarzeniach historię niezwykłej przyjaźni cenionego afroamerykańskiego pianisty i białego Amerykanina włoskiego pochodzenia, który zarabiał na życie jako bramkarz w nocnym klubie.

Nagrodzony Oscarem za rolę w filmie „Moonlight” Mahershala Ali wcielił się w postać, mieszkającego nad słynną Carnegie Hall, uznanego muzyka jazzowego Dona Shirleya, który w czasach powszechnej segregacji rasowej ruszył w trasę koncertową na południe Stanów Zjednoczonych. W roli szofera i ochroniarza towarzyszył mu amerykański Włoch znany jako Tony Lip. Historia przyjaźni dwóch mężczyzn z różnych światów – zgodnie z ich wolą – ujrzała światło dzienne dopiero po ich śmierci.

W stylu mistrzyni Agathy Christie

„Na noże” to znakomita komedia kryminalna w gwiazdorskiej obsadzie – z Danielem Craigiem, Donem Johnsonem i Chrisem Evansem na czele. To też nowoczesne i pełne czarnego humoru podejście do klasycznej kryminalnej zagadki w stylu mistrzyni gatunku Agathy Christie.

Oto słynny autor powieści kryminalnych, Harlan Trombley, zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85. urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

(MON)