Co się dzieje? (28-31.08.2025)

Mrzeżyno przez całe lato zapraszało na koncerty w porcie. Ostatni sierpniowy występ odbędzie się dziś w Porcie Morskim (basen południowy) o g. 18. Będzie to recital Krzysztofa Karczewskiego – piosenka turystyczna i szantowa. Fot. archiwum/Sylwia DUDEK

28.08 Dziwnów. Kino familijne w Domu Kultury, wstęp wolny. Ul. Marynarki 4d, g. 17

28.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro, Wymyślanka - bajka improwizowana. Warto przyjść całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku, g. 17

28.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro – Lokatorzy z Zaświatów – improwizowana komedia spirytystyczna. Wyjątkowy spektakl pełen śmiechu, astralnych emocji, tajemniczych szmerów, niewyjaśnionych zjawisk i zaskakujących zwrotów akcji! To właśnie tego dnia granica między światem żywych a umarłych stanie się wyjątkowo cienka, g. 20.15

28.08 Mrzeżyno. Bezpłatne zwiedzanie Mrzeżyna z przewodnikiem. Zbiórka przed kościołem, g. 16

28.08 Mrzeżyno. Recital Krzysztofa Karczewskiego – piosenka turystyczna i szantowa. Port Morski (basen południowy), g. 18

29.08 Dziwnów. Zakończenie lata, dyskoteka w Domu Kultury. Ul. Marynarki 4d, g. 20

29.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Lena Ledoff - Chopin-medytacje. Połączenie praktyk medytacyjnych z muzyką Fryderyka Chopina. Nie będą to utwory zagrane w całości, lecz melodie, wybrane fragmenty oraz impresje jazzowe. Fortepianowi towarzyszyć będą dźwięki mis tybetańskich, dzwonków i innych delikatnych instrumentów perkusyjnych, g. 17.45

29.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro: Seks, impro, rock'n'roll, czyli historia pewnego zespołu. Dynamiczny i nieprzewidywalny spektakl łączący odważny humor, improwizację na żywo i energię rock’n’rolla. Niespodziewany i bardzo poważny kryzys w pewnym zakładzie pracy to spiritus movens do powstania zespołu muzycznego i uratowania firmy przed bankructwem. Jakie hity zabrzmią podczas spektaklu? O tym zdecydują widzowie! G. 20.15

29-31.08 Gmina Dziwnów. Regaty "Pożegnanie lata" Memoriał Andrzeja „Wuja” Skowrońskiego. Piątek g. 17 – spotkanie żeglarzy biorących udział w regatach na terenie pirsu w Międzywodziu. W planie smażenie ryby, żeglarskie wspominki. Sobota: 9.00-11.30 – przyjmowanie zgłoszeń do regat przez członków komisji (Bulwar A. Skowrońskiego, Dziwnów - ul. Słowackiego 21a), g. 11.30 Oficjalne otwarcie regat; g. 12.10 Start do I Etapu Memoriałowego A. „Wuja” Skowrońskiego - Śledź po rzece Dziwnej; g. 14.10 Start do II Etapu z metą w Międzywodziu; g. 18 Ogłoszenie wyników pierwszego dnia regat i poczęstunek. Niedziela: g. 10.30 Start do III Etapu Regat: Międzywodzie - Dziwnów; g. 14 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród (Bulwar A. Skowrońskiego, Dziwnów, ul. Słowackiego 21a).

29.08 Mrzeżyno. Ratujemy i uczymy ratować – Remiza OSP, g. 17

30.08 Dziwnów. Summer Party – Kolorowe zakończenie wakacji, plac zabaw przy Orliku ul. Dziwna 14, g. 16



31.08 Trzebiatów. Bezpłatne zwiedzanie Trzebiatowa z przewodnikiem. Zbiórka przed ratuszem obok CIT, g. 15