Co się dzieje? (26-29.08.2025)

W czwartek można bezpłatnie zwiedzić Mrzeżyno z przewodnikiem. Zbiórka przed kościołem o g. 16. Fot. Sylwia DUDEK

26.08 Dziwnówek. Koncert plenerowy – Muzyczne zakończenie lata „Elektryczne Show", plac przy zegarze słonecznym, ul. Kamieńska, g. 21

26.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro, Wymyślanka - bajka improwizowana. Warto przyjść całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku, g. 17

26.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro "Wyścigi i pościgi, czyli impro bez hamulców". Sensacyjny spektakl, w którym pojawią się wszelkiego rodzaju biegi, gonitwy i rywalizacje. Czy będą to klasyczne zmagania na wzór Formuły 1, rajdy po bezdrożach Skandynawii, czy może wyścigi tresowanych ślimaków? Warto zobaczyć, g. 20.15

27.08 Pobierowo – Pustkowo. Cyklo Rewal 2025. Kolejna runda Zachodniopomorskiej Ligi Kolarskiej, wyścigi w rundzie zamkniętej na odcinku szosy Pobierowo – Pustkowo. Biuro zawodów czynne od g. 16. W godzinach 16 – 19, droga na odcinku Pustkowo – Pobierowo będzie całkowicie nieprzejezdna.

27.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Lena Ledoff - Chopin+ – Pianistka Lena Ledoff w niespotykany sposób łączy utwory wybitnego kompozytora ze standardami muzyki jazzowej i popularnej, g. 17.45

27.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Patrycja Zywert-Szypka - "Piaf" - monodram muzyczny, g. 20.15

28.08 Dziwnów. Kino familijne w Domu Kultury, wstęp wolny. Ul. Marynarki 4d, g. 17

28.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro, Wymyślanka - bajka improwizowana. Warto przyjść całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku, g. 17

28.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro – Lokatorzy z Zaświatów – improwizowana komedia spirytystyczna. Wyjątkowy spektakl pełen śmiechu, astralnych emocji, tajemniczych szmerów, niewyjaśnionych zjawisk i zaskakujących zwrotów akcji! To właśnie tego dnia granica między światem żywych a umarłych stanie się wyjątkowo cienka, g. 20.15

28.08 Mrzeżyno. Bezpłatne zwiedzanie Mrzeżyna z przewodnikiem. Zbiórka przed kościołem, g. 16

28.08 Mrzeżyno. Recital Krzysztofa Karczewskiego – piosenka turystyczna i szantowa. Port Morski (basen południowy), g. 18

29.08 Dziwnów. Zakończenie lata, dyskoteka w Domu Kultury. Ul. Marynarki 4d, g. 20

29.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Lena Ledoff - Chopin-medytacje. Połączenie praktyk medytacyjnych z muzyką Fryderyka Chopina. Nie będą to utwory zagrane w całości, lecz melodie, wybrane fragmenty oraz impresje jazzowe. Fortepianowi towarzyszyć będą dźwięki mis tybetańskich, dzwonków i innych delikatnych instrumentów perkusyjnych, g. 17.45

29.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna. Teatr Komedii Impro: Seks, impro, rock'n'roll, czyli historia pewnego zespołu. Dynamiczny i nieprzewidywalny spektakl łączący odważny humor, improwizację na żywo i energię rock’n’rolla. Niespodziewany i bardzo poważny kryzys w pewnym zakładzie pracy to spiritus movens do powstania zespołu muzycznego i uratowania firmy przed bankructwem. Jakie hity zabrzmią podczas spektaklu? O tym zdecydują widzowie! G. 20.15

29-31.08 Gmina Dziwnów. Regaty "Pożegnanie lata" Memoriał Andrzeja „Wuja” Skowrońskiego. Piątek g. 17 – spotkanie żeglarzy biorących udział w regatach na terenie pirsu w Międzywodziu. W planie smażenie ryby, żeglarskie wspominki. Sobota: 9.00-11.30 – przyjmowanie zgłoszeń do regat przez członków komisji (Bulwar A. Skowrońskiego, Dziwnów - ul. Słowackiego 21a), g. 11.30 Oficjalne otwarcie regat; g. 12.10 Start do I Etapu Memoriałowego A. „Wuja” Skowrońskiego - Śledź po rzece Dziwnej; g. 14.10 Start do II Etapu z metą w Międzywodziu; g. 18 Ogłoszenie wyników pierwszego dnia regat i poczęstunek. Niedziela: g. 10.30 Start do III Etapu Regat: Międzywodzie - Dziwnów; g. 14 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród (Bulwar

A. Skowrońskiego, Dziwnów, ul. Słowackiego 21a).

29.08 Mrzeżyno. Ratujemy i uczymy ratować – Remiza OSP, g. 17

30.08 Dziwnów. Summer Party – Kolorowe zakończenie wakacji, plac zabaw przy Orliku ul. Dziwna 14, g. 16

31.08 Trzebiatów. Bezpłatne zwiedzanie Trzebiatowa z przewodnikiem. Zbiórka przed ratuszem obok CIT, g. 15