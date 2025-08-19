Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 
Co się dzieje? (19-21.08.2025)

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 11:28
Fot. mat. org.  

WTOREK

19.08 Śliwin. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, g. 17.30

19.08 Rewal. Mariusz Kalaga, Amfiteatr, g. 19

19.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Wymyślanka - bajka improwizowana. Warto przyjść z całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku.  g. 17

19.08 Dziwnów. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, zejście na plażę od ul. Reymonta, g. 19.30

 

ŚRODA

20.08 Rewal. Skolim Król Latino, Amfiteatr, g. 20

20.08 Janowo koło Rewala. Wioska artystyczna – Lena Ledoff - Chopin+, g. 17.45

20.08 Janowo koło Rewala. Wioska artystyczna: monodram Gabrieli Muskały "Podróż do Buenos Aires", g. 20.15

20.08 Niechorze. Letnie Granie – Wiktor Waligóra i Maks Tachasiuk, plac pod latarnią morską, g. 18 

20.08 Łukęcin. Koncert plenerowy, Kwartet smyczkowy "Ba-rock", bulwar w centrum miejscowości (ul. Morska), g. 21

20.08 Międzywodzie. Koncert plenerowy, Maciej Łagodziński. Park przy ul. Wojska Polskiego, g. 19

 

CZWARTEK

21.08 Mrzeżyno. Koncert zespołu Kabestan, piosenka turystyczna i szantowa. Port Morski w Mrzeżynie, g. 18

21.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Teatr Komedii Impro, Wymyślanka - bajka improwizowana, g. 17 

21.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, recital Zbigniewa Zamachowskiego, g. 20.15

21.08 Dziwnów. Kino Plenerowe, cykl filmowy w plenerowej strefie chillout przy Domu Kultury, ul. Marynarki Wojennej 4d, start
g. 20.30

21.08 Łukęcin. Bezpieczne wakacje, animacje - plaża, zejście od ul. Bajkowej, g. 11.

21.08 Międzywodzie. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, Park przy ul. Wojska Polskiego, g. 18

21.08 Dziwnówek. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, zejście na plażę od ul. Kamieńskiej, g. 19.30

Komentarze

KPO
2025-08-19 15:35:27
ile z KPO dostaną ?

