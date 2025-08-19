Co się dzieje? (19-21.08.2025)

WTOREK
19.08 Śliwin. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, g. 17.30
19.08 Rewal. Mariusz Kalaga, Amfiteatr, g. 19
19.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Wymyślanka - bajka improwizowana. Warto przyjść z całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku. g. 17
19.08 Dziwnów. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, zejście na plażę od ul. Reymonta, g. 19.30
ŚRODA
20.08 Rewal. Skolim Król Latino, Amfiteatr, g. 20
20.08 Janowo koło Rewala. Wioska artystyczna – Lena Ledoff - Chopin+, g. 17.45
20.08 Janowo koło Rewala. Wioska artystyczna: monodram Gabrieli Muskały "Podróż do Buenos Aires", g. 20.15
20.08 Niechorze. Letnie Granie – Wiktor Waligóra i Maks Tachasiuk, plac pod latarnią morską, g. 18
20.08 Łukęcin. Koncert plenerowy, Kwartet smyczkowy "Ba-rock", bulwar w centrum miejscowości (ul. Morska), g. 21
20.08 Międzywodzie. Koncert plenerowy, Maciej Łagodziński. Park przy ul. Wojska Polskiego, g. 19
CZWARTEK
21.08 Mrzeżyno. Koncert zespołu Kabestan, piosenka turystyczna i szantowa. Port Morski w Mrzeżynie, g. 18
21.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Teatr Komedii Impro, Wymyślanka - bajka improwizowana, g. 17
21.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, recital Zbigniewa Zamachowskiego, g. 20.15
21.08 Dziwnów. Kino Plenerowe, cykl filmowy w plenerowej strefie chillout przy Domu Kultury, ul. Marynarki Wojennej 4d, start
g. 20.30
21.08 Łukęcin. Bezpieczne wakacje, animacje - plaża, zejście od ul. Bajkowej, g. 11.
21.08 Międzywodzie. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, Park przy ul. Wojska Polskiego, g. 18
21.08 Dziwnówek. Splash of colors – Święto Kolorów Holi, zejście na plażę od ul. Kamieńskiej, g. 19.30