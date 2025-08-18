Co się dzieje? (18-19.08.2025)

PONIEDZIAŁEK
18.08 Pobierowo. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, zejście przy ulicy Jana z Kolna, g. 18.30
18.08 Pobierowo. Turniej tenisa, Obiekt Sportowy ul. Moniuszki
18.08 Mrzeżyno. Znajdź Pirata, gra terenowa, Port Morski, g. 16
18.08. Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Teatr Komedii Impro – Impro Atak, czyli… aktorzy wcielą się w dziesiątki postaci i zaprezentują tyle samo zabawnych historii. Rozrywka zaraża śmiechem i adrenaliną, g. 20.15
WTOREK
19.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Wymyślanka – bajka improwizowana. Warto przyjść z całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku. g. 17
19.08 Śliwin. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, g. 17.30
19.08 Rewal. Mariusz Kalaga, Amfiteatr, g. 19