Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 
Co się dzieje? (18-19.08.2025)

Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 15:08
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 15:08
Warto się pojawić w Wiosce Artystycznej Janowo koło Rewala. Tam nikt się nudzi!  

PONIEDZIAŁEK

18.08 Pobierowo. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, zejście przy ulicy Jana z Kolna, g. 18.30

18.08 Pobierowo. Turniej tenisa, Obiekt Sportowy ul. Moniuszki

18.08 Mrzeżyno. Znajdź Pirata, gra terenowa, Port Morski, g. 16

18.08. Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Teatr Komedii Impro – Impro Atak, czyli… aktorzy wcielą się w dziesiątki postaci i zaprezentują tyle samo zabawnych historii. Rozrywka zaraża śmiechem i adrenaliną, g. 20.15

WTOREK

19.08 Janowo koło Rewala. Wioska Artystyczna, Wymyślanka – bajka improwizowana. Warto przyjść z całą rodziną, bo improwizowane bajki rozbawią wszystkich, niezależnie od wieku. g. 17 

19.08 Śliwin. Klaun Tomi, animacje dla dzieci, Piana Party, g. 17.30

19.08 Rewal. Mariusz Kalaga, Amfiteatr, g. 19

