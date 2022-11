Zaduszki jazzowe. Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe zaprasza na piątek (4 bm.) na godz. 18 do Klubu 13 Muz w Szczecinie na Zaduszki Jazzowe.

– Będzie to wieczór wspomnień o artystach, których nie ma już wśród nas. Niestety, jest to już długa lista muzyków i wokalistów związanych z naszym regionem. Pamięć o nich chcą uczcić szczecińscy twórcy, którzy od wielu lat współpracują z ZSJ i są obecni na szczecińskich scenach.

Wśród wspominających będą m.in.: Waldemar Kulpa z zespołem, Agnieszka i Andrzej Malcherkowie, Przemysław Raminiak, Andrzej Szpak, Wojciech Rapa oraz przybyli na koncert muzycy, którzy zechcą wziąć udział w planowanym jam session. W trakcie koncertu zabrzmią utwory wykonywane kiedyś przez Kasię Sobczyk, Helenę Majdaniec, Czesława Niemena, Henryka Fabiana, Tadeusza Nalepę czy Mirę Kubasińską – informuje Bogdan Bogiel. – Uczestnicy koncertów wspominać będą również zmarłych ostatnio: wokalistkę Małgorzatę Jarmoc, muzyków – Stefana Lubkowskiego, Grzegorza Grzyba, Bogdana Matławskiego i innych. To oni bowiem jako instrumentaliści, wokaliści i autorzy przebojów dawali nam w czasie swojej kariery wiele radości i pamiętamy to do dziś. ZSJ imprezy Zaduszki Jazzowe organizuje od początku swojej działalności i zawsze cieszyły się one dużym zainteresowaniem artystów, którzy w ten sposób chcą potwierdzić, że pamiętają o swoich kolegach, których już nie ma razem z nimi. Chcemy, aby tradycji stało się zadość i w tym roku.

Oprócz licznej grupy muzyków indywidualnych wystąpi Grupa Z DELTY. Jej założycielem jest gitarzysta Wojtek Wójcik. Jego inspiracje to kultura delty Missisipi, gdzie spędził kilka lat, ucząc się miejscowej muzyki. Współautorem muzyki i drugim gitarzystą jest Krzysiek Seroczyński, gra też Tomek Zienkowicz (tuba), śpiewa Waldek Kulpa, a Mariusz Zarzeczny gra na harmonijce.

Z „Deltą” współpracowali m.in.: „Toscho” Todor Todorovic (niemiecki bluesman), Przemek Walich (Teatr Współczesny), Mario Cordina i Paweł Tkocz („Skambomambo”), Marek Kazana – saksofon, Michał Mitschke – gitara basowa, kontrabas, Kuba MAY – perkusja, Daniel Basiński – wokal.

Bilety w cenie 50 zł można kupić na dwie godziny przed koncertem w Klubie 13 Muz.

(s)

* * *

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.zaduszki. Na SMS-y czekamy tylko w czwartek (3.11). Zaproszenia otrzymają cztery osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.