W TRAFO - oprowadzanie po ukraińsku. Jest też promocja typu 1+1

Prace około 60 artystów można obejrzeć na największej wystawie w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie, z okazji jubileuszu 10-lecia jej działalności. Mowa tu ekspozycji pn. „Made [in] ready – Made [in] Szczecin” w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Wernisaż wystawy odbył się w czwartek (27 stycznia). Z kolei dzień później zorganizowano tu wyjątkowe wydarzenie: oprowadzanie po nowej ekspozycji w języku ukraińskim, oczywiście z myślą o coraz liczniejszej grupie Ukraińców mieszkających w Szczecinie. Zwłaszcza że poza calymi rodzinami, jakie przyjechały tutaj z Ukrainy w ostatnim czasie, na szczecińskich uczelniach jest również sporo studentów z tego kraju.

– Trafostacja Sztuki stara się zarówno podmiotowo uczestniczyć w procesie budowy środowiska sztuki w Szczecinie, jak i na bieżąco go dokumentować i opisywać. Służyła temu m.in. zeszłoroczna wystawa „Co sobie kto na swój temat wymyśli”, prezentująca potencjał artystów w różny sposób powiązanych ze Szczecinem – pochodzeniem, biografią, pracą, przedmiotem artystycznej eksploracji. Wystawa „Made [in] ready – Made [in] Szczecin” rozwija jeden z wątków poprzedniej ekspozycji, stawiając akcent na zmianę procesu kształcenia artystycznego, dokonanego w obrębie minionej dekady – informuje Anna Konopka, specjalista ds. promocji w TRAFO.

Kuratorami nowej ekspozycji są: prowadzący wspomnianą pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz dr Dariusz Fodczuk. Wystawa będzie czynna do 3 kwietnia.

Uwaga! W Trafostacji Sztuki wprowadzono nową formę zwiedzania. Otóż w każdy piątek i sobotę, w godzinach 18 - 21, można skorzystać z biletu "1+1". Przy zakupie jednego biletu w pełnej cenie, drugi można nabyć za złotówkę. W terminach objętych promocją cena wynosi 13 złotych za dwa bilety normalne lub 7 złotych za dwa bilety ulgowe.

(MON)