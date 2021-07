Trwa Pol'and'Rock Festival: „Zobaczyć Was to zobaczyć Boga… ”

Od czwartku do soboty trwa Pol'and'Rock Festival 2021 na lotnisku Makowice-Płoty. Z całej Polski przybyło tu 20 tysięcy uczestników. Oprócz koncertów odbywają się liczne spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych.

- Zobaczyć was to zobaczyć Boga kimkolwiek byłby…. Dzięki, że jesteście i postanowiliście przyjechać w tym trudnym momencie. Nie daliśmy się i zrobiliśmy najpiękniejszy festiwal świata. Jesteście? Za to wam bardzo dziękujemy – tak rozpoczął spotkanie Jurek Owsiak. – Festiwal powstał 27 lat temu i ja wciąż nie pytam was o religię, politykę. Pytam was o przyjaźń, miłość i muzykę i oddaję hołd tym wszystkim, których covid-19 zabrał. Bardzo proszę pomyślmy o nich tu w tym miejscu przez 30 sekund...

Wszystkie osoby uczestniczące w festiwalu na miejscu są testowane pod kątem zakażenia koronawirusem. Pozytywny wynik testu miała prawdopodobnie (czekamy na odpowiedź organizatora) jedna – zaszczepiona – osoba, musiała wrócić do domu.

– To był impuls, by przyjechać na festiwal do Płotów – Makowic. Marzę i czekam, by niebawem posłuchać zespołów rockowych i posłuchać super mocnych dźwięków płynących z gitary. Już nie mogę się doczekać, by oklaskiwać zespoły, które wystąpią na scenie – powiedział nam napotkany przed imprezą Michał z Poznania.



- Super jest tu u was gościć i cieszyć się festiwalem, który nareszcie jest już otwarty! Przyjechaliśmy z Warszawy i czujemy się na Pomorzu Zachodnim fantastycznie. Świetna organizacja, super pogoda, super policja i super czas. Pozdrawiamy uczestników i czytelników „Kuriera Szczecińskiego”.

Tekst i fot. Jarosław BZOWY