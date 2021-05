Szczecińskie Multikino rusza w piątek. Bilety tańsze niż u konkurencji

Po ponad pół roku zamknięcia, od piątku (28 maja) zostanie otwarte szczecińskie Multikino. Widzowie znajdą w repertuarze kilkanaście tytułów filmowych, w tym aż siedem premierowych. Bilety na wszystkie seanse są dostępne na stronie internetowej kina, a od piątku - również w kasach.

Zgodnie z rządowym luzowaniem obostrzeń, od minionego piątku (21 maja) mogły zostać otwarte, po długim "zamrożeniu", kina, teatry, domy kultury i filharmonie. Oba szczecińskie "Heliosy" zdecydowały się na to w ub. tygodniu, organizując pierwsze seanse już po północy - z 20 na 21 maja. Szefowie Multikina ogłosili wtedy, że widzowie muszą jeszcze tydzień poczekać na otwarcie ich multipleksów w całej Polsce.

Pierwsze seanse w szczecińskim Multikinie odbędą się w piątek rano, od godziny 10.

- Multikino na otwarcie dostarczy widzom bogaty repertuar filmów, które czekały na kinową premierę. Od 28 maja będą oni mogli zobaczyć na wielkim ekranie: nagradzane Oscarami „Nomadland” i film „Ojciec” z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, polską komedię romantyczną „Druga połowa” z Maciejem Musiałem i Cezarym Pazurą, hollywoodzkie megaprodukcje takie jak „Godzilla vs. Kong” i „Mortal Kombat”, z okazji Dnia Dziecka liczne propozycje dla całych rodzin: animację „Co w duszy gra”, „Krudowie 2: nowa era”, „Psy i koty 3: Łapa w łapę” i produkcję „Cruella” z rewelacyjną Emmą Stone w roli głównej, natomiast fani piłki nożnej już 29 maja w wybranych kinach będą mogli obejrzeć na wielkim ekranie finał Ligi Mistrzów - informuje Natalia Kaleta-Nguyen z działu marketingu kina. - Po ponownym otwarciu sieci Multikino w sali kinowej będzie mogło być zajętych 50 procent miejsc, a o zachowanie dystansu między widzami automatycznie zadba system biletowy. We foyer kin oraz w toaletach umieszczone będą stacje do dezynfekcji rąk, a w salach kinowych regularnie dezynfekowane będą punkty częstego styku. Obsługa multipleksów zostanie wyposażona w maseczki. Ponadto Multikino będzie posiadało specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z wytycznymi widzowie na terenie kina powinni nosić maseczkę oraz zajmować na sali kinowej miejsca wyznaczone na bilecie.

Jak powiedziała nam Natalia Kaleta-Nguyen z Multikina, ceny biletów pozostają niezmienione: za seanse na filmy oznaczone jako "superhity" (czyli np. nowości) trzeba będzie zapłacić 19.90 zł, a na pozostałe pokazy - 16,90 zł. To oznacza, że będzie taniej niż w konkurencyjnych Heliosach, gdzie bilety kosztują od 17,90 - 26,90 zł (taniej jest tylko we wtorki - 15,90 zł) - w zależności od tego, na ile dni przed pokazem zostaną zakupione, np. najdroższe są te, które widzowie kupią w dniu seansu, czyli 26,90 zł (na filmy familijne - 23,90 zł). Podobnie, jak w Heliosach, tak też w Multikinie inny cennik obowiązuje na np. koncerty na wielkim ekranie czy transmisje sportowe.

