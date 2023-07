Przed nami Pol'and'rock Festival

Jerzy Owsiak i marszałek Olgierd Geblewicz zapraszają na Pol'and'Rock Festiwal. Foto: Ryszard PAKIESER

Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Pol'and'Rock, czyli dawnego Przystanku Woodstock Jerzego Owsiaka. Główne imprezy zaplanowano w przyszłym tygodniu: na czwartek, piątek i sobotę, ale na miejscu można pojawić się wcześniej.

- Bramy otwieramy już we wtorek o g. 12 - zapowiedział Jerzy Owsiak. W piątek miał briefing prasowy w nowym gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. - Wszystko jest przygotowane. Pokazaliśmy ostatnią edycję festiwalu, kiedy składaliśmy przysięgę, że będziemy dbać o ten kawałek ziemi. To niezwykły moment, że to się dzieje właśnie w Polsce. W Polsce, którą kocham. Przez kilka utopijnych dni będzie działało państwo obywatelskie. Ludzie ze sobą koegzystują w pokojowym stanie, co jest nam bardzo potrzebne. Nie ma biletów. Każdy może do nas dołączyć.

Główne imprezy zaplanowano na czwartek, piątek, sobotę. Na dwóch scenach zagrają m.in. Apollo 440, Brodka, Lady Pank, Spin Doctors, Zalewski, Golden Life. Będzie też Akademia Sztuk Pięknych, czyli spotkanie z ważnymi postaciami kultury i mediów, m.in. satyrykiem Jerzym Kryszakiem, aktorem Borysem Szycem, pisarzem i dziennikarzem Grzegorzem Kalinowskim, muzykiem Markiem Dyjakiem.

Festiwal oferuje bezpłatne pole namiotowe oraz płatną strefę Rock Camp, która gwarantuje m.in. nielimitowany dostęp do pryszniców i odrębną strefę gastronomiczną. Pol'and'Rock to także ponad 800 warsztatów i ponad 80 organizacji pozarządowych. A także szpital polowy.

- Bardzo gorąco zapraszamy do skorzystania z transportu publicznego, bo on jest ekologiczny - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Możecie dojechać ze stacji Szczecin i Koszalin. Podstawiamy 12 par pociągów dziennie, w tym pociąg najnowszy w naszej flocie, pociąg hybrydowy, pomalowany w barwy Pol'and'Rock. Pociągi będą jeździły już od wtorku. W niedzielę będą 24 pary pociągów. Można też dojechać rowerem. Są wytyczone szlaki rowerowe ze Szczecina, Koszalina, Gorzowa, a nawet z Berlina.

Na terenie festiwalu będzie działała strefa Pomorza Zachodniego. Przygotowano tam wiele atrakcji dla dzieci - w tym roku w formule Pirackiej Wyspy. Będzie też strefa zdrowia, gdzie można zbadać wątrobę, mężczyźni zbadają jądra, a kobiety piersi. Zaplanowano naukę pierwszej pomocy. Martyna Wojciechowska opowie o wsparciu psychologicznym dla młodych ludzi. Inny punkt programu: wystawa prac Lexa Drzewinskiego. Do tego strefa relaksu, strefa aktywności, gdzie można poćwiczyć jogę, kunf - fu.

- Jestem dumny, że tworzymy naszą strefę wspólnie z naszymi mieszkańcami - stwierdził marszałek. - W związku z tym jest ona otwarta, zielona, tolerancyjna, ekologiczna i nowoczesna. Będzie to województwo zachodniopomorskie w pigułce.

Dostępna jest także aplikacja mobilna, która pozwala m.in. być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami festiwalu.

Pierwsza edycja Przystanku Woodstock odbyła się (pod hasłem "Miłość Przyjaźń Muzyka") w dniach 15-16 lipca 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim.

Alan Sasinowski