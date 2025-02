O bliskości w Teatrze Współczesnym. Spotkanie z psycholożką

fot. Teatr Współczesny Fakultet z bliskości to spotkanie, które poprowadzi doświadczona psycholożka i seksuolożka maja Wencierska.

"Fakultet z bliskości w każdym wieku" to propozycja Teatru Współczesnego dla osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś nowego na temat bliskich relacji i ich budowania na każdym etapie życia. Spotkanie poprowadzi specjalistka, a odbędzie się ono przy okazji spektaklu "Dom niespokojnej starości" w piątek, 7 lutego na Scenie Nowe Sytuacje.

Każdy z nas ma prawo do realizowania pragnień i potrzeb, związanych z doświadczaniem miłości, czułości, bliskości, budowania satysfakcjonujących relacji i ekspresji własnej psychoseksualności. Niezależnie od wieku, stanu zdrowia, życiowych doświadczeń. Chwilę przed premierą spektaklu „Dom niespokojnej starości” Teatr Współczesny zaprasza na "Fakultet z bliskości w każdym wieku", na którym w bezpiecznej przestrzeni teatru będzie można porozmawiać o czułości i potrzebie relacji z drugą osobą. Spotkanie poprowadzi Maja Wencierska – psycholożka i seksuolożka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na adres m.gosecka@wspolczesny.szczecin.pl lub tel./sms: 451 071 155.

Spektakl "Dom niespokojnej starości" to spektakl w reżyserii Michała Buszewicza. Opowiada on historię siedmiu znajomych, którzy umawiają się na życie pod jednym dachem. Mieszkanie razem to spotkania z wciąż żywymi pragnieniami, obawami, planami i nadziejami. Ale też okazja do pełnego wykorzystania ostatnich lat. Na co można być za starym? Kiedy jest już za późno na robienie rzeczy, na które ma się ochotę? Czy starość ma oznaczać wstyd przed pragnieniem życia? Premiera spektaklu odbędzie się 22 lutego.

(K)