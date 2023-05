„MOS be the music“. Konkurs autorskich piosenek

Fot. organizatorzy

Napisane przez siebie piosenki prezentowali uczestnicy Konkursu Piosenki Autorskiej „MOS be the music“. Występy odbyły się w środę w MOS-ie nr 2 w Szczecinie, czyli siedzibie organizatora.

To pierwsza taka inicjatywa, w której szerszej publiczności zaprezentowali się utalentowani wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Służy ona promowaniu twórczości i aktywności artystycznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wystąpiło 11 uczestników, którzy reprezentowali ośrodki ze Szczecina: MOS nr 2, MOW Kamienna, MOS im. Św Brata Alberta oraz MOW z Trzebieży.

Konkurs otworzył występ księdza Macieja Czaczyka, zwycięzcy ogólnopolskiego telewizyjnego talent show „Must be the music”. Jednocześnie przewodniczył on jury konkursowemu.

Młodzi artyści pokazali swoje muzyczne pasje i talenty w różnorodnych utworach. Były piosenki liryczne, rockowe i rapowane. Niektóre z nich, m.in. „Skan myśli“, „Blizny“, „Planeta samotnych“, „Jestem taka jaka jestem“, „Jesteś moim marzeniem“ ukazywały świat młodego, współczesnego człowieka, mówiły o jego przeżyciach, tęsknotach i planach.

Po konkursie odbył się koncert zespołu „Brewery Shein”, a także integracyjne spotkanie wychowanków wraz z ich nauczycielami i wychowawcam w ogrodzie MOS-u nr 2. (el)