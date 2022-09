Moc doznań wizualnych oraz wiele koncertów. Rusza MUSIC.DESIGN.FORM Festival

China Moses, Max Cooper, Radzimir JIMEK Dębski, Jacek Hałas, Tomek Torres, Zuzanna Skalska, Andrzej Dragan, Marcin Kydryński - to tylko niektóre gwiazdy MUSIC.DESIGN.FORM Festivalu w szczecińskiej filharmonii. Tegoroczna edycja startuje już w środę (21 września).

Na środę zaplanowane jest kilka wydarzeń. To wernisaż audiowizualnej instalacji modułowej, czyli czteroetapowej podróży przez fragment Układu Słonecznego (godz. 18), wernisaż fotografii Marcina Kydryńskiego (godz. 18), wernisaż "Bentley meets art" (godz. 18), koncert Jacka Hałasa i Radzimira Dębskiego (godz. 20) oraz pokaz iluminacji na fasadzie budynku filharmonii (godz. 21).

Podczas pierwszego wernisażu twórczy duet ELEKTRO MOON VISION (Elwira Wojtunik i Popesz Csaba Láng) wykorzystają obraz, światło, technologię AR oraz … muzykę opartą na autentycznych dźwiękach Kosmosu, udostępnionych przez NASA. Projektowi towarzyszyć ma muzyczna kompozycja utrzymana w nurcie ambient / drone, skomponowana specjalnie na tę okazję przez irańskiego artystę Ali Phi.

W tym roku Galeria Poziom 4. znów stanie się miejscem spotkania ze sztuką, a wszystko to dzięki wystawie zdjęć Marcina Kydryńskiego – dziennikarza muzycznego i posiadacza jednego z najbardziej rozpoznawalnych radiowych głosów. Jest także kompozytorem, autorem tekstów, producentem, pisarzem, podróżnikiem i fotografem. Nie bez powodu jest nazywany prawdziwym człowiekiem renesansu. To właśnie dwie ostatnie pasje przywiodą go do Szczecina, gdzie zaprezentuje fotografie ze swoich podróży.

Z kolei "Bentley meets art" to - jak informują organizatorzy - intrygująca opowieść o pięknie i doskonałości. Galerię przy Cerkwi ozdobią zatem prace Zuzy Krajewskiej, która stworzyła serię zdjęć łączących projekty Gosi Baczyńskiej z marką samochodów Bentley.

Czego można się spodziewać po wieczornym koncercie? Oddajmy głos organizatorom: „Hałas i Dębski w swoim trzyczęściowym dziele za punkt wyjścia do komponowania biorą „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza oraz wszystko to, co mogło zainspirować wieszcza do stworzenia przełomowych dla literatury utworów. Ballady przepojone tajemniczością i magią, zaludnione przez rusałki i czarty, prezentujące ludowy światopogląd, staną się podstawą koncertu, w którym harmonia tradycji przeplatać się będzie z harmonią współczesności. Całość będzie swoistym obrzędem przejścia, który ostatecznie stanie się muzyczną afirmacją życia”.

Kolejne festiwalowe dni zapowiadają się równie ciekawie. Wśród muzycznych gwiazd w tym roku znaleźli się między innymi China Moses – jazzowa wokalistka, której towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna, Max Cooper – didżej, producent muzyczny i artysta wizualny, perkusista Tomek Torresa, który da koncert na handpanach i kryształowych misach, Messages Quartet - nowatorski zespół kameralny, a wraz z nim także Grzegorz Sadowski, na co dzień altowiolista orkiestry, który tym razem odpowie za brzmienia elektroniczne.

Jak co roku, tak i teraz nie zabraknie też koncertu edukacyjnego dla dzieci. Wspólnie z muzykami dzieci poszukają prastarej harmonii lasu. Edukacyjne i naukowe walory będzie też miała rozmieszczona w przestrzeniach filharmonii instalacja audiowizualna, za którą odpowiadają artyści z Elektro Moon Vision.

Szczegółowy program MDF Festivalu jest dostępny na stronie internetowej: mdf.filharmonia.szczecin.pl.

(MON)