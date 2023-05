Młody jazz w Winyle.fm - wygraj bilety!

Już w czwartek startuje druga edycja koncertów pod szyldem Śledź Młody Jazz w klubie Winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie. Myślą przewodnią Śledzia jest próba zwrócenia uwagi na muzyczne zjawiska spoza głównego nurtu, zespoły młode wiekiem lub duchem, które w niezwykły sposób ubarwiają polską scenę muzyki improwizowanej i zasługują na szersze uznanie.

Są to artyści najczęściej spoza głównego nurtu, których łączy kreatywne, nieortodoksyjne podejście do twórczości. Stylistycznie reprezentują różne gatunki, od alternatywnego rocka, przez afro i elektronikę, do nowoczesnego jazzu.

18 maja o godz. 20 wystąpi Filip Żółtowski Quartet. To młody gdański zespół założony w 2020 roku. Mimo krótkiego stażu na scenie kwartet zdążył już uzyskać laury i uznanie festiwali Blue Note Jazz Competition, Jazz Juniors, Jazz Jantar oraz Sopot Molo Jazz Festiwal. Filip Żółtowski Quartet łączy w swojej koncepcji tradycje jazzowego grania z nowoczesnymi brzmieniami i śpiewnymi tematami, czerpiąc także z polskiego folkloru. Jest to fuzja muzyki jazzowej, często mocno improwizowanej, z elektronicznymi brzmieniami.

19 maja o godz. 20 - zespół Ścianka - jeden z najważniejszych polskich zespołów alternatywnych. Ich styl jest trudny do zdefiniowania - łączy surową pre-punkową energię i free jazzowe szaleństwo. Delikatne melodie - wręcz słuchowiska. Każda nagrana na analogowych taśmach w ich studio w Sopocie. Każda otrzymała najwyższe noty w polskiej prasie muzycznej. Po dłuższej przerwie zespół rusza w trasę koncertową!

24 maja o godz. 20 - ||ALA|MEDA||, kwintet założony w 2014 roku przez Jakuba Ziołka, Mikołaja Zielińskiego, Łukasza Jędrzejczaka, Jacka Buhla i Rafała Iwańskiego. Zespół stanowi efekt poszukiwań muzycznych skupionych wokół transu, tanecznej elektroniki i bardziej ekstremalnych odmian jazzu i muzyki improwizowanej.

Ich zwieńczeniem był debiutancki album "Duch tornada", który zebrał wiele entuzjastycznych recenzji. W 2019 roku ukazał się drugi album kwintetu "Eurodrome". Album znalazł się na 11 miejscu listy najlepszych albumów z całego świata, według prestiżowego magazynu The Quietus.

26 maja o godz. 20 - Aleksandrowicz Trio. Lista nagród i zachwytów nad grą i twórczością Aleksandrowicza jest coraz dłuższa. Współpracuje z wieloma grupami. Prowadzi swój autorski kwintet oraz oktet, z którymi ukazały się doskonale przyjęte przez krytyków płyty: Teoria Względności (2022) oraz Pieśń o Bębnie (2023). Ma na koncie 9 płyt. Występował i był nagradzany na największych festiwalach jazzowych w kraju i za granicą, m.in: Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, Nisville Jazz Festival, Amersfoort Jazz Festival. Aleksandrowicz Trio to nowy, autorski projekt perkusisty.

Mamy dla Państwa 1 podwójny karnet dla dwóch osób na cały festiwal. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko w czwartek (18 maja). Karnet dla dwóch otrzyma 1 osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

