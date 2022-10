Maria Radoszewska i piękne miejsca Szczecina

Maria Radoszewska to szczecińska wokalistka i skrzypaczka, która tworzy także własną muzykę. Jej talent będziemy mogli podziwiać już dziś, podczas premiery teledysku „Diva song”!

Kompozytor muzyki do filmu „Piąty element”, Eric Serra, tak ułożył utwór „Diva Dance”, aby technicznie niemożliwe było wykonanie go na żywo. Od lat śpiewacy mierzą się z tym zadaniem, a tym razem zrobi to także Maria Radoszewska – tegoroczna stypendystka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Swoje możliwości wokalne zaprezentuje w czwartek, 6 bm., na kanale YouTube oraz na fanpage’u podczas premiery teledysku „Diva song”. Pokaże nie tylko swój talent muzyczny, ale także i piękne miejsca Szczecina.

– Scenariusz do teledysku „Diva song” napisałam wspólnie z Dorotą Kościukiewicz-Markowską. Utwór pod kątem muzycznym – instrumentację oraz partię elektroniczną – opracował mieszkający w Policach kompozytor Piotr Broda, w przygotowaniach pomagał mi wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie Tomasz Krzysica. Wersję audio nagraliśmy w Stobno Records, gdzie w pierwszej części utworu śpiewam z kwartetem smyczkowym, a partie skrzypcowe nagrywałam osobiście – informuje Maria Radoszewska.

Zdjęcia do teledysku były kręcone przez Matyldę Pietkiewicz z Full Frame Studio w charakterystycznych miejscach Szczecina, m.in. w.: Operze na Zamku, Muzeum Narodowym, Willi Lentza, Fanfaronadzie, Hotelu Marriott oraz w Kurkowa Apartments. Na planie filmowym wystąpił model z Hiszpanii – Mateusz Grzech, a także statyści ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Metrum, Chóru Amatorskiego przy Operze na Zamku oraz Stowarzyszenia Miłośników Opery i Operetki. Wszystkich strojów użyczyła Daria Salamon z salonu mody Fanfaronada, a fryzury wykonała Agata Chacińska. Wizażystką na planie była Dorota Kościukiewicz-Markowska. Przy stylizacjach asystowała Patrycja Jaklewicz, a asystentką na planie była Daria Górska.

– To nie tylko moja wersja tego utworu, ale także ukazanie w pełni moich możliwości wokalnych, skrzypcowych i twórczych. Część osób kojarzy mnie z gry na skrzypcach, inni ze śpiewu. Mało kto wie, że tworzę również swoją muzykę. W przypadku „Diva song” skomponowałam kadencję skrzypcową. Ten teledysk to także wizytówka miasta, nie tylko ze względu na kadry ukazujące je w pięknym wydaniu. Udowadnia, że mamy tutaj mnóstwo inspirujących możliwości, nie trzeba wyjeżdżać za granicę czy do innego miasta, by zrealizować coś wyjątkowego – podkreśla artystka. – Prawie wszyscy zaangażowani w realizację projektu to osoby mieszkające lub związane na stałe ze Szczecinem.

Maria Radoszewska to artystka związana ze Szczecinem od zawsze. Choć wyjechała na studia do Gdańska, mieszkała przez jakiś czas za granicą, to jednak powróciła do swojego rodzinnego miasta. Na co dzień koncertuje i realizuje się także jako trener motywacyjny. Nieustannie rozwija swoje wokalne i skrzypcowe umiejętności. Rozwój ten doprowadził ją do miejsca, w którym wykonuje muzykę crossoverową, swobodnie poruszając się w świecie muzyki klasycznej, popularnej, musicalowej i jazzowej.

Premierę teledysku będzie można obejrzeć w czwartek 6 października o godz. 19 na kanale YouTube artystki oraz fanpage’u: https://www.facebook.com/mariaradoszewskaofficial.

(K)