Krzystek, obok m.in. Trzaskowskiego, promuje czytanie. Poleca też książki o Rosji i te autorstwa Tokarczuk

Jakie książki czyta prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, jaką ma ulubioną książkę z dzieciństwa, śladami jakiego bohatera książkowego jeździ po Europie oraz co co preferuje: biografie czy fantastykę - tego wszystkiego można się dowiedzieć z filmiku nakręconego w ramach potężnej kampanii samorządowców na rzecz czytelnictwa: #CzytanieRządzi! Od wtorku (7 czerwca) można obejrzeć, na kanale YouTube, to wideo, w którym prezydent Szczecina opowiada o swoich preferencjach czytelniczych. Krzystek jest jednym z dwunastu włodarzy miast, którzy wzięli udział w kampanii. To pierwsze w Polsce tak mocne i szerokie zaangażowanie najwyższych władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania.

Zatem Unia Metropolii Polskich oraz Fundacja Powszechnego Czytania mają pokazywać, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata. Kampanii towarzyszą filmy, w których prezydentki i prezydenci, m.in. Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz, Hanna Zdanowska, opowiadają o swoich lekturach, ale też odsłaniają prywatne elementy swoich nawyków – z wideo dowiemy się kto z nich zagina rogi, kto czyta w wannie, a komu przyjaciele nie zwrócili książek. Ot, prezydent Krzystek zdradził choćby, że obecnie czyta biografię malarza Caravaggia, a przedtem były to "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk, a poleca - "Rosję carów" i "Rosję bolszewików", autorstwa Richarda Pipesa. A do czytania lubi wypić filiżankę kawy.

- Czytanie jest ważne z bardzo wielu względów. Mówiąc o tym powinniśmy zwracać uwagę na elementy, o których tak często się nie wspomina – np. na fakt, że czytanie literatury pięknej podnosi naszą empatię. Inteligencja emocjonalna, gotowość podjęcia próby zrozumienia drugiego człowieka, kompetencje rozumienia jego emocji – to przecież w czasach wojny, konfliktów, sprawa niewypowiedzianie ważna. Szczecinianie jako obywatele miast na granicy kultur doceniają ten walor być może jak nikt inny. Czytajmy – jeśli nie dla wiedzy – to po to by się lepiej wzajemnie rozumieć! Szczecin z pełnym przekonaniem włącza się w kampanię #CzytanieRządzi. – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Organizatorzy kampanii podkreślają, że wskaźniki czytelnictwa w Polsce są na alarmująco niskim poziomie; czytamy dużo mniej niż nasi sąsiedzi.

- W świetle dostępnych badań poszerzenie grona czytających przełoży się na zwiększenie potencjału naszej gospodarki, innowacyjności i siły naszej demokracji. Dlatego powinno być jednym z najważniejszych priorytetów każdej osoby wpływowej – czy to będzie szef firmy dbający o czytelnictwo pracowników i ich rodzin, czy urzędnicy państwowi mający wpływ na różne obszary naszego życia, czy rodzice wychowujący dzieci. Fundacja Powszechnego Czytania od kilku lat działa na rzecz podniesienia tematu wzrostu czytelnictwa do rangi jednego z najważniejszych wyzwań dla współczesnej Polski, dlatego z ogromną radością współtworzymy kampanię #CzytanieRządzi - mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, szefowa Wydawnictwa Słowne. Mamy nadzieję, że zaangażowanie prezydentek i prezydentów będzie potężnym impulsem do zintensyfikowania działań, zapraszamy do włączenia się w projekt każdą i każdego, komu przyszłość naszych społeczności leży na sercu.

(MON)