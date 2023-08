Już w ten weekend ośmiu śpiewaków zmierzy w Wielkim Turnieju Tenorów [FILM]

W najbliższą sobotę ośmiu śpiewaków zmierzy się podczas 23. Wielkiego Turnieju Tenorów. Fot. Ryszard Pakieser

Ośmiu śpiewaków zmierzy się niebawem podczas 23. Wielkiego Turnieju Tenorów. Artyści pochodzący z różnych części świata zaprezentują swoje wokalne możliwości już w sobotę 2 września w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec. Kolejność występów poznaliśmy dziś podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Operę na Zamku w Szczecinie.

W tegorocznej edycji udział wezmą tenorzy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Chin, Korei Południowej, Bułgarii.

Turniej Tenorów w istocie nawiązuje do dawnych, średniowiecznych tradycji. Będzie to jednak pojedynek na głosy w wykonaniu młodych, niezwykle utalentowanych artystów. Ich rywalizację ocenią słuchacze, którzy nagradzać będą swoich faworytów różą. Zwycięża ten, kto otrzyma ich najwięcej. Brak profesjonalnego jury jest tym, co wyróżnia szczeciński turniej.

Jak podkreślił dyrektor Opery na Zamku Jacek Jekiel, turniej tenorów to wydarzenie o ogromnej renomie, rozpoznawalne zarówno w Szczecinie, jak i na świecie. Miernikiem tej popularności jest między innymi fakt, że bilety na tegoroczny koncert rozeszły się bardzo szybko.

- W tym roku spłynęło 70 propozycji uczestników - mówił podczas konferencji. - Spośród tych kilkudziesięciu wybraliśmy crème de la crème, najlepszych z najlepszych.

Głosowanie rozstrzygnęło kolejność występów podczas sobotniego koncertu. Jako pierwszy wystąpi Irańczyk Shahram Yazdani, po nim zaprezentują się reprezentanci Korei Południowej Sang Jin Kim (nr 2) i Sang Jin Kim (nr 3). Czwarty występ należeć będzie do Alberta Memetiego reprezentującego Polskę i Chorwację, piąty - do Jamesa Daltona Carana z USA, szósty do Bułgara Dimo Georgieva, siódmy do Liang Wei z Chin. Jako ostatni wystąpi Polak, Dawid Kwieciński.

Śpiewacy zgodnie przyznają, że udział w Wielkim Turnieju to dla nich ważne wydarzenie.

- To naprawdę ogromna możliwość dla każdego ze śpiewaków, na każdym poziomie. Piękny amfiteatr, ogromna życzliwość publiczności, a co najważniejsze - niesamowite miasto, które ma za sobą wielką historię - mówił Shahram Yazdani. - Sądzę, że będzie to jedna z najjaśniejszych rzeczy w mojej karierze. Uważam też, że to bardzo interesujący i ekscytujący dla mnie moment. Nie mogę doczekać się aplauzu, ludzi i publiczności. Przez lata byliśmy świadkami ogromnego sukcesu tego turnieju. Naprawdę cieszę się, że tu jestem.

Konferencję prasową zakończyło wspólne odśpiewanie utworu "O sole mio" przez uczestników turnieju.

Koncert odbędzie się w sobotę 2 września w Teatrze Letnim. Początek zaplanowano na godzinę 20.00, ale jak informują organizatorzy, wejście do amfiteatru będzie możliwe od godziny 19. ©℗

(aj)

Film: Agata Jankowska