„Johannes Quistorp” podpija internet i zdobywa serca szczecinian

fot. Kadr z filmu Johannes Quistorp, Konrad Pawicki w roli Johanessa Quistorpa.

Wystylizowany na mieszczanina z XIX wieku, w długim czarnym płaszczu, cylindrze i z laską przemierza ulice Szczecina, Greifswaldu i Wolgastu, opowiadając historię swojego życia. Tak Konrad Pawicki portretuje znanego przedsiębiorcę i filantropa, Johanessa Quistorpa w filmie zrealizowanym przez Helenę Kwiatkowską. Realizacja jest hołdem złożonym tej historycznej postaci i jej nieocenionych zasług dla rozwoju Szczecina. W produkcji wystąpili, oprócz aktora Teatru Współczesnego, również szczecińscy rekonstruktorzy, historycy i członkowie lokalnych stowarzyszeń.



Wraz z Johanessem Quistorpem widz odbywa podroż do miast i miejsc związanych z historią przedsiębiorcy i jego rodu. Biografia opowiadana w pierwszej osobie przez Konrada Pawickiego przemierzającego współczesne, związane z Quistorpami lokalizacje, przeplata się z wypowiedziami i występami znawców tematu. W filmie pojawiają się między innymi: prof. Paweł Gut (historyk, Archiwum Państwowe w Szczecinie), Julianna Rogowska (dziennikarka), Michał Dembowski (miejski konserwator zabytków), Maria Łopuch, Damian Kolassa (autor książki o wieży Quistorpa).

Nie zabrakło opowieści o najważniejszych dokonaniach Johanessa Quistorpa, które ukształtowały Szczecin - budowy okazałych willi na Westendzie i cementowni, działalności na rzecz ubogich, budowy parku i wieży, której ruiny do dziś znajdują się w Lesie Arkońskim. Pod koniec głos zabierają członkowie stowarzyszenia Denkmal Pomorze, zdradzając metody, dzięki którym udało im się zlokalizować groby rodziny Quistorpów.

Poza ciekawą warstwą fabularną, w filmie wykorzystano również bogaty materiał archiwalny, w tym dawne fotografie czy plany Szczecina, pochodzące zarówno ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, jak i prywatnych kolekcjonerów. W scenach zadumy nad grobem głównego bohatera czy ceremonii ślubnej wystąpili członkowie szczecińskich grup rekonstrukcyjnych, między innymi stowarzyszenia Metrum. Za konsultacje w kwestii strojów z epoki odpowiadały Zuzanna Gonera i Olga Dąbkiewicz, z zakresu historii sztuki - Maria Łopuch. Reżyserką i autorką scenariusza jest Helena Kwiatkowska.

Film zrealizowano w ramach projektu „Johannes Quistorp - przedsiębiorca i filantrop. Odkrywanie historii biznesu zaangażowanego społecznie na Pomorzu Zachodnim” i został sfinansowany ze środków publicznych. Produkcja „Johannes Quistorp” jest efektem coraz większego zainteresowania postacią szczecińskiego biznesmena. Quistorpowie mieli już między innymi swoją wystawę, coraz częściej też sięga się po historie miejsc zbudowanych przez ten znany ród i nieodłącznie związanych ze Szczecinem, jak na przykład wille na Łęknie czy wieża w Lesie Arkońskim. Społeczność Szczecina ma coraz większą świadomość i wiedzę na temat wkładu Quistorpów z rozbudowę miasta oraz nadanie mu nowoczesnego i mieszczańskiego charakteru, który poniekąd funkcjonuje do dziś. Co ważne, Johannes Quistorp swoją działalność realizował z miłości do Szczecina. Twórcy filmu o tym nie zapomnieli - główny bohater mówi pod koniec filmu o Szczecinie, jako swoim ukochanym mieście, które wybrał, aby nadać mu nowe oblicze.

Agata Jankowska