Jazzowe Zaduszki. Mamy zaproszenie dla Czytelników

Zaduszki Jazzowe to wieczór wspomnień o artystach, których nie ma już wśród nas. Odbędą się w Klubie 13 Muz. Fot. archiwum/Ryszard PAKIESER

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe zaprasza w piątek o godz. 18 do Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2, na Zaduszki Jazzowe. Mamy zaproszenie dla naszych Czytelników!

Będzie to wieczór wspomnień o artystach, których nie ma już wśród nas. Niestety, jest to już długa lista muzyków i wokalistów związanych z naszym regionem. Pamięć o nich chcą uczcić szczecińscy twórcy, którzy od wielu lat współpracują z ZSJ i są obecni na szczecińskich scenach.

Wśród wspominających będą jazzmani z zespołu FLÓR TRIO – Krzysztof Seroczyński – gitara, Tomasz Pikulski – kontrabas oraz Tomasz Andrzejewski – perkusja. Ta trójka entuzjastów muzyki improwizowanej założyła zespół pod koniec lat 90. Otwarta forma jazzowej ekspresji pozwoliła im pojawić się w wielu ciekawych miejscach, takich jak m.in.: Mała Akademia Jazzu w Klubie Pinokio czy na festiwalu Kontrapunkt. Podczas Zaduszek Jazzowych zespół zagra własne kompozycje oraz jazzowe standardy.

Na scenie pojawią się także Waldemar Kulpa i jego muzyczni przyjaciele, gitarzyści: Wojciech Rapa, Jarosław Rapa, wokalistka: Neilah Vitha, Andrzej Szpak i Małgorzata Sitek (oboje z sukcesami brali udział w programie The Voice of Senior), „My z Delty” oraz przybyli na koncert muzycy, którzy zechcą wziąć udział we wspólnym muzykowaniu. W trakcie koncertu zabrzmią utwory wykonywane kiedyś przez Kasię Sobczyk, Helenę Majdaniec, Czesława Niemena, Henryka Fabiana, Tadeusza Nalepę czy Mirę Kubasińską. Uczestnicy koncertu wspominać będą również zmarłych ostatnio: wokalistki – Irenę Woźniacką, Małgorzatę Jarmoc, muzyków – Stefana Lubkowskiego, Grzegorza Grzyba, Bogdana Matławskiego i innych.

ZSJ imprezy Zaduszki Jazzowe – ze wsparciem Domu Kultury 13 Muz – organizuje od początku swojej działalności i zawsze cieszyły się one dużym zainteresowaniem artystów, którzy w ten sposób chcą potwierdzić, że pamiętają o swoich kolegach, których już nie ma razem z nimi. – Chcemy, aby tradycji stało się zadość i w tym roku. Mamy nadzieję, że nie zawiedzie także publiczność – informują organizatorzy.

Gospodarzem Zaduszek od początku istnienia imprezy jest szczeciński muzyk Wojciech Rapa. Prowadzenie koncertu – prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego Bogdan Bogiel.

(eg)

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.zaduszki. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (3 listopada). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.