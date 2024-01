Immortal Onion w winyle.fm. Mamy dla Was bilety!

Fot. mat. organizatora

Już dziś – 15 stycznia o godz. 20 w winyle.fm na ul. Jagiellońskiej 86 zagra zespół Immortal Onion. Mamy dla Was bilety!

Jest to grupa o ugruntowanej pozycji jednego z najciekawszych projektów nowej fali polskiego jazzu i konsekwentnie zyskuje to miano również za granicą (koncertował już w 13 krajach). Po dwóch świetnie przyjętych albumach: debiutanckim „Ocelot of Salvation” z 2017 i wydanym w U Know Me „XD [Experience Design]” z 2020, w kwietniu 2022 miała premierę płyta „Screens” nagrana z udziałem kompozytora i saksofonisty Michała Jana Ciesielskiego. Immortal Onion pokazują, że fuzja nowoczesnego jazzu z elektroniką może być wciąż świeża i porywająca.

Hania Rani poleca: „Po dwóch, świetnie przyjętych krążkach zespół Immortal Onion nadal zaskakuje. Tym razem nie tylko kompozycjami, ale również aranżacjami, soczystym brzmieniem saksofonu i długością albumu, którego słucha się z tak dużą przyjemnością, że zdecydowanie za szybko się kończy. Najbardziej cieszy jednak wyjście ze znanej już formy i zaproszenie do współpracy świetnie brzmiącego saksofonu (Michał Jan Ciesielski), który idealnie dopełnia się z pomysłami chłopaków. Czekam na ciąg dalszy, a tymczasem bardzo polecam ich najnowszy album „Screens”.

Bartek Chaciński z Polityki swoją recenzję zatytułował wymownie: „Idą jak rakieta”. Zachwytom nie ma końca, a nowy album Immortal Onion nazywa „nową dużą rzeczą” polskiej sceny jazzu i okolic.

Bilet na koncert można kupić na biletomat.pl – lub wygrać w naszym konkursie.

(wk)

Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (15.01). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.